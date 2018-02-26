Кравцов запевняє, що "Укрзалізниця" не буде переплачувати.
Дивися повний текст За скільки Україна купить локомотиви General Electric: названо ціну.
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Додано: Сер 28 лют, 2018 11:52
За скільки Україна купить локомотиви General Electric:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За скільки Україна купить локомотиви General Electric: названо ціну.
Додано: Сер 28 лют, 2018 12:14
Додано: Сер 28 лют, 2018 12:15
Додано: Сер 28 лют, 2018 12:21
в эфире телеканала NewsOne киевский политолог Кость Бондаренко сказал: "Экономическое положение Украины ухудшилось настолько, что сопоставлять с Сомали и другими африканскими странами его, конечно, можно, однако, сравнение будет не в пользу Украины..."
Додано: Сер 28 лют, 2018 12:21
Первая партия: 4,67 млн долларов за локомотив (140 млн долларов / 30 локомотивов).
Или на 87% дороже, чем купила Индия более мощные (по 2.5 млн долларов за шт).
Вот что происходит, когда закупают без тендера и с привлечением первого лица государства, который покупает не локомотивы, а индульгенцию!
ЗЫ: покупка тепловозов, когда нет производства своих - еще куда ни шло (хотя лучше, конечно, наладить производство у себя). Но ремонт старых закупать у GE при наличии дюжины компаний внутри страны, которые сделают это качественнее и дешевле - это просто днище!
Додано: Сер 28 лют, 2018 12:26
Додано: Сер 28 лют, 2018 12:40
Иксперды в интернетах беснуются..... Бондаренко пробил дно и уверенно плывет ниже.
Додано: Сер 28 лют, 2018 12:41
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