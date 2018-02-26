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За скільки Україна купить
локомотиви General Electric:...

За скільки Україна купить локомотиви General Electric:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #1234>
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 11:52

За скільки Україна купить локомотиви General Electric:...

Пропонуємо до обговорення:
Кравцов запевняє, що "Укрзалізниця" не буде переплачувати.

Дивися повний текст За скільки Україна купить локомотиви General Electric: названо ціну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 11:52

Стоп! А гиперлупа уже не будет?!.. (
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:14

  serg_vronsky написав:Стоп! А гиперлупа уже не будет?!.. (

когда-нибудь и где-нибудь будет, но строить начнут явно не в странах третьего мира...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:15

  Тракторист написав: когда-нибудь и где-нибудь будет, но строить начнут явно не в странах третьего мира...

Ого! Мы уже аж в третьем?!..
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:21

  serg_vronsky написав:
  Тракторист написав: когда-нибудь и где-нибудь будет, но строить начнут явно не в странах третьего мира...

Ого! Мы уже аж в третьем?!..

в эфире телеканала NewsOne киевский политолог Кость Бондаренко сказал: "Экономическое положение Украины ухудшилось настолько, что сопоставлять с Сомали и другими африканскими странами его, конечно, можно, однако, сравнение будет не в пользу Украины..." :mrgreen:
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:21

Первая партия: 4,67 млн долларов за локомотив (140 млн долларов / 30 локомотивов).

Или на 87% дороже, чем купила Индия более мощные (по 2.5 млн долларов за шт).

Вот что происходит, когда закупают без тендера и с привлечением первого лица государства, который покупает не локомотивы, а индульгенцию!

ЗЫ: покупка тепловозов, когда нет производства своих - еще куда ни шло (хотя лучше, конечно, наладить производство у себя). Но ремонт старых закупать у GE при наличии дюжины компаний внутри страны, которые сделают это качественнее и дешевле - это просто днище!
Criticus
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:26

"Сім'я" рахує відкати,а не думає про вигоду для держави.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:26

  Criticus написав:хотя лучше, конечно, наладить производство у себя

всё давно уже было наложено - ПАО «Лугансктепловоз»...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:40

Иксперды в интернетах беснуются..... Бондаренко пробил дно и уверенно плывет ниже.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:41

  Тракторист написав: всё давно уже было наложено - ПАО «Лугансктепловоз»...

Дык... Для этого ж надо с людьми разговаривать... договариваться...
serg_vronsky
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