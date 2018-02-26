|
|
|
За скільки Україна купить локомотиви General Electric:...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:01
serg_vronsky написав:
Дык... Для этого ж надо с людьми разговаривать... договариваться...
З ким - з лижними інструкторами? Там давно вже руський мір, тобто, руїни.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 5196
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 695 раз.
- Подякували: 830 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:06
serg_vronsky написав: Тракторист написав:
всё давно уже было наложено - ПАО «Лугансктепловоз»...
Дык... Для этого ж надо с людьми разговаривать... договариваться...
Все плохо. Вот, что бы ни происходило - плохо.
Подписали соглашение - плохо. Не подписали - плохо. Починили - ужас. Поломали - кошмар.
Нужно ремонтировать пути, а решили строить тепловозы. Дали бы денег на пути, срочно понадобилось бы строить мосты. Дали бы на мосты - медицина в загоне. Подписали бы медицину, а с мусором бедственное положение. Договорились о мусоросжигательном - образование подкачало.
Куда бедному крестьянину податься?
В культуру!
Дали преференции книгам - кино у нас упадочническое. Дали льготы киношникам - художники перевелись! Куры не несутся! У коров молоко скисает прямо в вымени! Кролики перестали тр..., потому, что у Дженерал Электрик партнеры казахи, а у казахов часть бизнеса купили русские!
Поэтому надо поднимать Лугансктепловоз, но для этого его надо отбить у сепаров в кровавом бою, а с армией у нас тоже беда-беда и полный трындец, а меняется она медленно!
И виновата во всем злочинна влада и все вокруг!
Что делать - не знаю.
Пойдешь вешаться - веревка окажется не того качества и не того цвета.
В общем, зрада...
-
yarg
-
-
- Повідомлень: 18258
- З нами з: 06.01.09
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 3585 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:12
yarg написав:
Все плохо. Вот, что бы ни происходило - плохо. Подписали соглашение - плохо. Не подписали - плохо. Починили - ужас. Поломали - кошмар. Нужно ремонтировать пути, а решили строить тепловозы. Дали бы денег на пути, срочно понадобилось бы строить мосты. Дали бы на мосты - медицина в загоне. Подписали бы медицину, а с мусором бедственное положение. Договорились о мусоросжигательном - образование подкачало. Куда бедному крестьянину податься? В культуру! Дали преференции книгам - кино у нас упадочническое. Дали льготы киношникам - художники перевелись! Куры не несутся! У коров молоко скисает прямо в вымени! Кролики перестали тр..., потому, что у Дженерал Электрик партнеры казахи, а у казахов часть бизнеса купили русские! Поэтому надо поднимать Лугансктепловоз, но для этого его надо отбить у сепаров в кровавом бою, а с армией у нас тоже беда-беда и полный трындец, а меняется она медленно! И виновата во всем злочинна влада и все вокруг! Что делать - не знаю. Пойдешь вешаться - веревка окажется не того качества и не того цвета. В общем, зрада...
.."плохо" не то, что "договорилсиь//купили"..а плохо то, что - купили в 2раза ДОРОЖЕ аналогов.. плохо то, что эти бы деньги могли вкладывать в собственное производство, а не давать на Украине зарабатывать кому-бы-то-ни-было!!
-
maestro71
-
-
- Повідомлень: 1771
- З нами з: 09.09.11
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 416 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:13
lapay написав:
З ким - з лижними інструкторами? Там давно вже руський мір, тобто, руїни.
Там не русский мир, а мир, уготованный пророссийским коллаборационистам (воровство, нищета, подачки от России, ПГМ).
На остальной же территории Украины - мир, уготованный проамериканским коллаборационистам (воровство, нищета, подачки от Запада).
Отличие лишь в отсутствии ПГМ, а точнее КГМ...
В остальном отличий нет, хотя бы на примере локомотивов:
- Лугансктепловоз не производит тепловозы, потому что разворован и вывезен в Россию
- Днепровский электровозостроительный не производит электровозы, потому что разворован, а заказы переданы в США.
-
Criticus
-
9
-
- Повідомлень: 2014
- З нами з: 20.06.15
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 1916 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:17
Criticus написав:
В остальном отличий нет, хотя бы на примере локомотивов:
- Лугансктепловоз не производит тепловозы, потому что разворован и вывезен в Россию
- Днепровский электровозостроительный не производит электровозы, потому что разворован, а заказы переданы в США.
та да... никакой разницы.
один завод захватили фашисты , а второй обанкротился в 2008 году и помер.
Одна судьба.....
Попытка оправдания московских фашистов засчитана.
-
yarg
-
-
- Повідомлень: 18258
- З нами з: 06.01.09
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 3585 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:19
yarg написав: Criticus написав:
В остальном отличий нет, хотя бы на примере локомотивов:
- Лугансктепловоз не производит тепловозы, потому что разворован и вывезен в Россию
- Днепровский электровозостроительный не производит электровозы, потому что разворован, а заказы переданы в США.
та да... никакой разницы.
один завод захватили фашисты , а второй обанкротился в 2008 году и помер.
Одна судьба.....
Попытка оправдания московских фашистов засчитана.
Вообще то ДЭВЗ до 2015 года электровозы производил. Ложь устранили, можно продолжать.
Где же тут оправдание? Я осуждаю и одних приживал, и других. Мне и те, и другие одинаково несимпатичны.
Я много раз говорил, что за самостоятельную политику без оглядки на восточного брата, или западного.
-
Criticus
-
9
-
- Повідомлень: 2014
- З нами з: 20.06.15
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 1916 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:36
Criticus написав: yarg написав: Criticus написав:
В остальном отличий нет, хотя бы на примере локомотивов:
- Лугансктепловоз не производит тепловозы, потому что разворован и вывезен в Россию
- Днепровский электровозостроительный не производит электровозы, потому что разворован, а заказы переданы в США.
та да... никакой разницы.
один завод захватили фашисты , а второй обанкротился в 2008 году и помер.
Одна судьба.....
Попытка оправдания московских фашистов засчитана.
Вообще то ДЭВЗ до 2015 года электровозы производил. Ложь устранили, можно продолжать.
он их и сейчас может производить. но как предприятие - он тогда умер. это если о лжи.
-
yarg
-
-
- Повідомлень: 18258
- З нами з: 06.01.09
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 3585 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:59
yarg написав: Criticus написав: yarg написав:
та да... никакой разницы.
один завод захватили фашисты , а второй обанкротился в 2008 году и помер.
Одна судьба.....
Попытка оправдания московских фашистов засчитана.
Вообще то ДЭВЗ до 2015 года электровозы производил. Ложь устранили, можно продолжать.
он их и сейчас может производить. но как предприятие - он тогда умер. это если о лжи.
Вы не знаете, и я не знаю, что может сейчас производить Лугансктепловоз. Можем догадываться, что без денег - ничего. Как, собственно, и ДЭВЗ без денег - ничего.
Так почему я, осуждая людей, сделавших невозможным производство тепловозов в Украине, не должен осуждать людей, сделавших невозможным производство электровозов в Украине??
И одни торговцы родиной, и другие!
Я бы слова не сказал, если бы УЗ пошла на открытую закупку, в которой имели бы возможность участвовать все, кто удовлетворял тех заданию - и украинские предприятия вместе с финансовыми партнерами (а привлечь финансирование, когда у тебя есть гос. заказ - проще простого даже для украинской компании), и зарубежные - не только GE.
-
Criticus
-
9
-
- Повідомлень: 2014
- З нами з: 20.06.15
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 1916 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: Сер 28 лют, 2018 14:03
Criticus написав:
Вы не знаете, и я не знаю, что может сейчас производить Лугансктепловоз. Можем догадываться, что без денег - ничего. Как, собственно, и ДЭВЗ без денег - ничего.
Так почему я, осуждая людей, сделавших невозможным производство тепловозов в Украине, не должен осуждать людей, сделавших невозможным производство электровозов в Украине??
И одни торговцы родиной, и другие!
Я бы слова не сказал, если бы УЗ пошла на открытую закупку, в которой имели бы возможность участвовать все, кто удовлетворял тех заданию - и украинские предприятия вместе с финансовыми партнерами (а привлечь финансирование, когда у тебя есть гос. заказ - проще простого даже для украинской компании), и зарубежные - не только GE.
Лугансктепловоз нормально работал , пока не пришел русский мир.
ДЭВЗ давно обанкротился. В экономике это бывает. Более того - это явление нормальное и обычное. В отличие от войны.
Не видите разницы ? а почему ?
Какие украинские предприятия могли пойти на такой тендер ?
Есть пара заводов , но они такой техники никогда не выпускали. По оптимистичным оценкам - разработка модели и подготовка к выпуску заняла бы ( при наличии финансирования) - от трех лет. Или больше. Как повезет...
-
yarg
-
-
- Повідомлень: 18258
- З нами з: 06.01.09
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 3585 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лют, 2018 14:09
maestro71 написав:
.."плохо" не то, что "договорилсиь//купили"..а плохо то, что - купили в 2раза ДОРОЖЕ аналогов.. плохо то, что эти бы деньги могли вкладывать в собственное производство, а не давать на Украине зарабатывать кому-бы-то-ни-было!!
Не путайте.
Это - не "давать на Украине зарабатывать", а - рассчитываться по обязательствам.
-
serg_vronsky
-
-
- Повідомлень: 197
- З нами з: 26.06.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|