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За скільки Україна купить
локомотиви General Electric:...

За скільки Україна купить локомотиви General Electric:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:01

Re: За скільки Україна купить локомотиви General Electric:..

  serg_vronsky написав:Дык... Для этого ж надо с людьми разговаривать... договариваться...

З ким - з лижними інструкторами? Там давно вже руський мір, тобто, руїни.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:06

  serg_vronsky написав:
  Тракторист написав: всё давно уже было наложено - ПАО «Лугансктепловоз»...

Дык... Для этого ж надо с людьми разговаривать... договариваться...


Все плохо. Вот, что бы ни происходило - плохо.
Подписали соглашение - плохо. Не подписали - плохо. Починили - ужас. Поломали - кошмар.
Нужно ремонтировать пути, а решили строить тепловозы. Дали бы денег на пути, срочно понадобилось бы строить мосты. Дали бы на мосты - медицина в загоне. Подписали бы медицину, а с мусором бедственное положение. Договорились о мусоросжигательном - образование подкачало.
Куда бедному крестьянину податься?
В культуру!
Дали преференции книгам - кино у нас упадочническое. Дали льготы киношникам - художники перевелись! Куры не несутся! У коров молоко скисает прямо в вымени! Кролики перестали тр..., потому, что у Дженерал Электрик партнеры казахи, а у казахов часть бизнеса купили русские!
Поэтому надо поднимать Лугансктепловоз, но для этого его надо отбить у сепаров в кровавом бою, а с армией у нас тоже беда-беда и полный трындец, а меняется она медленно!
И виновата во всем злочинна влада и все вокруг!
Что делать - не знаю.
Пойдешь вешаться - веревка окажется не того качества и не того цвета.
В общем, зрада...
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:12

  yarg написав: Все плохо. Вот, что бы ни происходило - плохо. Подписали соглашение - плохо. Не подписали - плохо. Починили - ужас. Поломали - кошмар. Нужно ремонтировать пути, а решили строить тепловозы. Дали бы денег на пути, срочно понадобилось бы строить мосты. Дали бы на мосты - медицина в загоне. Подписали бы медицину, а с мусором бедственное положение. Договорились о мусоросжигательном - образование подкачало. Куда бедному крестьянину податься? В культуру! Дали преференции книгам - кино у нас упадочническое. Дали льготы киношникам - художники перевелись! Куры не несутся! У коров молоко скисает прямо в вымени! Кролики перестали тр..., потому, что у Дженерал Электрик партнеры казахи, а у казахов часть бизнеса купили русские! Поэтому надо поднимать Лугансктепловоз, но для этого его надо отбить у сепаров в кровавом бою, а с армией у нас тоже беда-беда и полный трындец, а меняется она медленно! И виновата во всем злочинна влада и все вокруг! Что делать - не знаю. Пойдешь вешаться - веревка окажется не того качества и не того цвета. В общем, зрада...

.."плохо" не то, что "договорилсиь//купили"..а плохо то, что - купили в 2раза ДОРОЖЕ аналогов.. плохо то, что эти бы деньги могли вкладывать в собственное производство, а не давать на Украине зарабатывать кому-бы-то-ни-было!!
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:13

  lapay написав: З ким - з лижними інструкторами? Там давно вже руський мір, тобто, руїни.

Там не русский мир, а мир, уготованный пророссийским коллаборационистам (воровство, нищета, подачки от России, ПГМ).

На остальной же территории Украины - мир, уготованный проамериканским коллаборационистам (воровство, нищета, подачки от Запада).

Отличие лишь в отсутствии ПГМ, а точнее КГМ...

В остальном отличий нет, хотя бы на примере локомотивов:

- Лугансктепловоз не производит тепловозы, потому что разворован и вывезен в Россию
- Днепровский электровозостроительный не производит электровозы, потому что разворован, а заказы переданы в США.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:17

  Criticus написав:

В остальном отличий нет, хотя бы на примере локомотивов:

- Лугансктепловоз не производит тепловозы, потому что разворован и вывезен в Россию
- Днепровский электровозостроительный не производит электровозы, потому что разворован, а заказы переданы в США.


та да... никакой разницы.
один завод захватили фашисты , а второй обанкротился в 2008 году и помер.
Одна судьба.....
Попытка оправдания московских фашистов засчитана.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:19

  yarg написав:
  Criticus написав:

В остальном отличий нет, хотя бы на примере локомотивов:

- Лугансктепловоз не производит тепловозы, потому что разворован и вывезен в Россию
- Днепровский электровозостроительный не производит электровозы, потому что разворован, а заказы переданы в США.


та да... никакой разницы.
один завод захватили фашисты , а второй обанкротился в 2008 году и помер.
Одна судьба.....
Попытка оправдания московских фашистов засчитана.


Вообще то ДЭВЗ до 2015 года электровозы производил. Ложь устранили, можно продолжать.

Где же тут оправдание? Я осуждаю и одних приживал, и других. Мне и те, и другие одинаково несимпатичны.

Я много раз говорил, что за самостоятельную политику без оглядки на восточного брата, или западного.
Criticus
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:36

  Criticus написав:
  yarg написав:
  Criticus написав:

В остальном отличий нет, хотя бы на примере локомотивов:

- Лугансктепловоз не производит тепловозы, потому что разворован и вывезен в Россию
- Днепровский электровозостроительный не производит электровозы, потому что разворован, а заказы переданы в США.


та да... никакой разницы.
один завод захватили фашисты , а второй обанкротился в 2008 году и помер.
Одна судьба.....
Попытка оправдания московских фашистов засчитана.


Вообще то ДЭВЗ до 2015 года электровозы производил. Ложь устранили, можно продолжать.


он их и сейчас может производить. но как предприятие - он тогда умер. это если о лжи.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:59

  yarg написав:
  Criticus написав:
  yarg написав:
та да... никакой разницы.
один завод захватили фашисты , а второй обанкротился в 2008 году и помер.
Одна судьба.....
Попытка оправдания московских фашистов засчитана.


Вообще то ДЭВЗ до 2015 года электровозы производил. Ложь устранили, можно продолжать.


он их и сейчас может производить. но как предприятие - он тогда умер. это если о лжи.


Вы не знаете, и я не знаю, что может сейчас производить Лугансктепловоз. Можем догадываться, что без денег - ничего. Как, собственно, и ДЭВЗ без денег - ничего.

Так почему я, осуждая людей, сделавших невозможным производство тепловозов в Украине, не должен осуждать людей, сделавших невозможным производство электровозов в Украине??

И одни торговцы родиной, и другие!

Я бы слова не сказал, если бы УЗ пошла на открытую закупку, в которой имели бы возможность участвовать все, кто удовлетворял тех заданию - и украинские предприятия вместе с финансовыми партнерами (а привлечь финансирование, когда у тебя есть гос. заказ - проще простого даже для украинской компании), и зарубежные - не только GE.
Criticus
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:03

  Criticus написав:


Вы не знаете, и я не знаю, что может сейчас производить Лугансктепловоз. Можем догадываться, что без денег - ничего. Как, собственно, и ДЭВЗ без денег - ничего.

Так почему я, осуждая людей, сделавших невозможным производство тепловозов в Украине, не должен осуждать людей, сделавших невозможным производство электровозов в Украине??

И одни торговцы родиной, и другие!

Я бы слова не сказал, если бы УЗ пошла на открытую закупку, в которой имели бы возможность участвовать все, кто удовлетворял тех заданию - и украинские предприятия вместе с финансовыми партнерами (а привлечь финансирование, когда у тебя есть гос. заказ - проще простого даже для украинской компании), и зарубежные - не только GE.


Лугансктепловоз нормально работал , пока не пришел русский мир.
ДЭВЗ давно обанкротился. В экономике это бывает. Более того - это явление нормальное и обычное. В отличие от войны.
Не видите разницы ? а почему ?

Какие украинские предприятия могли пойти на такой тендер ?
Есть пара заводов , но они такой техники никогда не выпускали. По оптимистичным оценкам - разработка модели и подготовка к выпуску заняла бы ( при наличии финансирования) - от трех лет. Или больше. Как повезет...
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:09

  maestro71 написав: .."плохо" не то, что "договорилсиь//купили"..а плохо то, что - купили в 2раза ДОРОЖЕ аналогов.. плохо то, что эти бы деньги могли вкладывать в собственное производство, а не давать на Украине зарабатывать кому-бы-то-ни-было!!

Не путайте.
Это - не "давать на Украине зарабатывать", а - рассчитываться по обязательствам.
serg_vronsky
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