За скільки Україна купить локомотиви General Electric:...

yarg написав:

Все плохо. Вот, что бы ни происходило - плохо. Подписали соглашение - плохо. Не подписали - плохо. Починили - ужас. Поломали - кошмар. Нужно ремонтировать пути, а решили строить тепловозы. Дали бы денег на пути, срочно понадобилось бы строить мосты. Дали бы на мосты - медицина в загоне. Подписали бы медицину, а с мусором бедственное положение. Договорились о мусоросжигательном - образование подкачало. Куда бедному крестьянину податься? В культуру! Дали преференции книгам - кино у нас упадочническое. Дали льготы киношникам - художники перевелись! Куры не несутся! У коров молоко скисает прямо в вымени! Кролики перестали тр..., потому, что у Дженерал Электрик партнеры казахи, а у казахов часть бизнеса купили русские! Поэтому надо поднимать Лугансктепловоз, но для этого его надо отбить у сепаров в кровавом бою, а с армией у нас тоже беда-беда и полный трындец, а меняется она медленно! И виновата во всем злочинна влада и все вокруг! Что делать - не знаю. Пойдешь вешаться - веревка окажется не того качества и не того цвета. В общем, зрада...