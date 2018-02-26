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За скільки Україна купить
локомотиви General Electric:...

За скільки Україна купить локомотиви General Electric:...
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  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:15

  serg_vronsky написав:
  maestro71 написав: .."плохо" не то, что "договорилсиь//купили"..а плохо то, что - купили в 2раза ДОРОЖЕ аналогов.. плохо то, что эти бы деньги могли вкладывать в собственное производство, а не давать на Украине зарабатывать кому-бы-то-ни-было!!

Не путайте.
Это - не "давать на Украине зарабатывать", а - рассчитываться по обязательствам.


дадада. про масонов незабудте. они везде.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:21

Re: За скільки Україна купить локомотиви General Electric:..

Нет из за чего спорить. Нет ни денег ни паровозов. Шум.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:24

  yarg написав:
  Criticus написав:


Вы не знаете, и я не знаю, что может сейчас производить Лугансктепловоз. Можем догадываться, что без денег - ничего. Как, собственно, и ДЭВЗ без денег - ничего.

Так почему я, осуждая людей, сделавших невозможным производство тепловозов в Украине, не должен осуждать людей, сделавших невозможным производство электровозов в Украине??

И одни торговцы родиной, и другие!

Я бы слова не сказал, если бы УЗ пошла на открытую закупку, в которой имели бы возможность участвовать все, кто удовлетворял тех заданию - и украинские предприятия вместе с финансовыми партнерами (а привлечь финансирование, когда у тебя есть гос. заказ - проще простого даже для украинской компании), и зарубежные - не только GE.


Лугансктепловоз нормально работал , пока не пришел русский мир.
ДЭВЗ давно обанкротился. В экономике это бывает. Более того - это явление нормальное и обычное. В отличие от войны.
Не видите разницы ? а почему ?

Какие украинские предприятия могли пойти на такой тендер ?
Есть пара заводов , но они такой техники никогда не выпускали. По оптимистичным оценкам - разработка модели и подготовка к выпуску заняла бы ( при наличии финансирования) - от трех лет. Или больше. Как повезет...


Давайте будем справедливы - Лугансктепловоз работал нормально (то есть производил) как раз пока у него этот русский мир продукцию покупал (УЗ не закупал локомотивы более 7 лет, тут Кравцов не врет).

Когда русский мир прекратил покупать, то предприятие уже работало ненормально - работало на реализацию старых заказов, без перспектив новых. Это на момент лета 2013.

Да, через год из-за гиркиных и других апологетов русского мира, вспыхнула война на Донбассе и предприятие было повреждено. Я тут говорю только о войне. Не стоит говорить, что войне предшествовал гражданский протест жителей Донбасса на происходящее в Киеве на майдане. Но войну, конечно, устроили российские диверсанты, без них Донбасс бы с киевской властью не воевал, а нехотя подчинился бы.

ДЭВЗ обанкротился по другим причинам, это правда. Вероятно, что виноваты сам менеджмент и собственник.

Но постойте - сколько нынешние при власти? 5-й год уже ведь пошел.

Вы говорите о том, что для восстановления собственного производства локомотивов украинскими предприятиями нужно минимум 3 года - даже если так (хотя 2 достаточно), почему власть не организовала финансирование в 2015 году, чтобы локомотивы появились в 2018?

Сегодня они говорят "локомотивы нужны на вчера"... Извините, но это же манипуляция! Об этом было известно давно! И государство имело ВСЕ возможности организовать производство внутри страны!

Просто такой проект этой власти не по зубам, давайте честно! И одновременно есть обязательства отрабатывать США их "инвестиции" в демократию, о чем те не стесняясь заявляют. 5 млрд потратили - отдайте, да с процентиками...

Поэтому уголь, локомотивы, ядерное топливо - только начало
Востаннє редагувалось Criticus в Сер 28 лют, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Criticus
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:28

"4,66 млн “зеленых”. Это не дороже уверяет и. о. главы “Укрзализныци” Евгений Кравцов."
https://informburo.kz/novosti/ge-transportation-podpisala-dogovor-s-ktzh-na-postavku-v-kazahstan-300-lokomotivov.html
А вот Казахстану 300 таких локомотивов+ сервис ещё для 175 обошёлся в 900 млн, т.е. даже если брать только локомотивы, то вышло по 3 млн, а не по 4,66. Так что Кравцов МОЖЕТ УВЕРЯТЬ, СКОЛЬКО ХОЧЕТ.
junta_scaffold
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:39

На днях “Укрзализныця” и General Electric подписали рамочное соглашение на 1 млрд долларов. За 15 лет компания модернизирует до 75 локомотивов и поставит в Украину до 225 тепловозов Evolution.

Всего (новые + модернизированные) 300 тепловозов ТЕ33А (4560 к.с.). за 1 млрд.

Для сравнения, эта же компания продала (подписла соглашение) Индии
700 Type ES43ACmi twin-cab locomotives of 4 500 hp... and 300 ES57ACi single-cab locomotives of 6 000 hp

http://www.railwaygazette.com/news/trac ... ivery.html
т.е. 1000 тепловозов за
US$2·6bn


Индии - 1000 (более чем в три раза больше и треть из них на треть мощнее, а остальные всего лишь на 60 к.с. слабее) за $2,6 млрд.
Украине - 225 (+75) за $1 млрд.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:39

  Criticus написав:
Вы говорите о том, что для восстановления собственного производства локомотивов украинскими предприятиями нужно минимум 3 года - даже если так (хотя 2 достаточно), почему власть не организовала финансирование в 2015 году, чтобы локомотивы появились в 2018?

Сегодня они говорят "локомотивы нужны на вчера"... Извините, но это же манипуляция! Об этом было известно давно! И государство имело ВСЕ возможности организовать производство внутри страны!

Просто такой проект этой власти не по зубам, давайте честно! И одновременно есть обязательства отрабатывать США их "инвестиции" в демократию, о чем те не стесняясь заявляют. 5 млрд потратили - отдайте, да с процентиками...

Поэтому уголь, локомотивы, ядерное топливо - только начало


почему власть не нашла миллиард долларов в 2015 году (напоминаю - на армию тогда СМСками собирали) и не начала проект по строительству завода по производству тепловозов ?
ну подумайте почему.
И подумайте - куда бы мы девали эту продукцию ? или запустили завод (минус миллиард) , потом произвели 40 тепловозов (еще миллиард) - и остановили завод. Потому что девать его продукцию некуда.


Плохо то , что мы у американцев ядерное топливо покупаем ? А почему плохо ? Вам хочется покупать у россии (чтобы она в любой момент могла краник перекрыть ) ?
Нужно больше торговать с теми, с кем нет общих границ - это залог спокойной жизни.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:54

yarg
1). Не
произвели 40 тепловозов (еще миллиард) - и остановили завод. Потому что девать его продукцию некуда.

а 225 + 75 модернизация - читайте статью, которую комментируете.

2).
Вам хочется покупать у россии (чтобы она в любой момент могла краник перекрыть ) ?

США может тоже "краник перекрыть". Даже достаточно лишь намекнуть.
от ВВС:
Президент Украины Петр Порошенко в Twitter подтвердил, что обсуждал с Дональдом Трампом наполнение отношений с США "практическим содержанием", именно тогда возникла идея сотрудничества для удовлетворения нужд "Укрзализныци".

"На сегодняшний день у нас есть уже и американский уголь, и американское ядерное топливо, и американское оружие. К этому перечню добавляем американские локомотивы и производственное партнерство", - сообщил он в Twitter.
...
"Со стороны Трампа логично было требовать денег на спасение различных американских предприятий. Его предвыборные обещания по обеспечению заводов заказами должен кто-то оплачивать, поэтому Украина, которая перед выборами (в США. - Ред.) оказалась причастной к скандалу и сейчас находится в очень уязвимом положении, платит. И вообще платит за внимание, встречи с Трампом и подписание соглашений", - отмечает эксперт.

http://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-43224366
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:14

  yanyura написав:yarg
1). Не
произвели 40 тепловозов (еще миллиард) - и остановили завод. Потому что девать его продукцию некуда.

а 225 + 75 модернизация - читайте статью, которую комментируете.

2).
Вам хочется покупать у россии (чтобы она в любой момент могла краник перекрыть ) ?

США может тоже "краник перекрыть". Даже достаточно лишь намекнуть.
от ВВС:
Президент Украины Петр Порошенко в Twitter подтвердил, что обсуждал с Дональдом Трампом наполнение отношений с США "практическим содержанием", именно тогда возникла идея сотрудничества для удовлетворения нужд "Укрзализныци".

"На сегодняшний день у нас есть уже и американский уголь, и американское ядерное топливо, и американское оружие. К этому перечню добавляем американские локомотивы и производственное партнерство", - сообщил он в Twitter.
...
"Со стороны Трампа логично было требовать денег на спасение различных американских предприятий. Его предвыборные обещания по обеспечению заводов заказами должен кто-то оплачивать, поэтому Украина, которая перед выборами (в США. - Ред.) оказалась причастной к скандалу и сейчас находится в очень уязвимом положении, платит. И вообще платит за внимание, встречи с Трампом и подписание соглашений", - отмечает эксперт.

http://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-43224366


2 поставщика - лучше чем один.

Эксперт Николай Капитоненко жжет. Ну и врет. Как положено экспедам :) У него эта сделка одновременно и мизерная (не играет никакой роли для экономики США) и огромная - "таким образом Украина оплачивает предвыборные обещания Трампа".
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:31

Re: За скільки Україна купить локомотиви General Electric:..

  yarg написав:2 поставщика - лучше чем один.

Здесь я с вами согласен. Торгуясь с двумя конкурентами всегда можно сбить цену "А ваш конкурент предлагает по ...". Но как это согласуется с вашим
Вам хочется покупать у россии (чтобы она в любой момент могла краник перекрыть ) ?

?

Эксперт Николай Капитоненко жжет. Ну и врет. Как положено экспедам :) У него эта сделка одновременно и мизерная (не играет никакой роли для экономики США) и огромная - "таким образом Украина оплачивает предвыборные обещания Трампа".

А вот ВВС, в отличие от вас, почему-то считает его экспертом. И никакого противоречия нет - сделка мизерная (для США) и огромная (для Украины):
“Безусловно, государственный гарантированный долг на самом деле уже достигает триллионов. На сегодняшний день, а именно по состоянию на 1 января 2018 года, он составил немногим более 2 триллионов гривен, а именно 2,14 триллиона гривен”, – сказала Слюз.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42105 ... ona-griven

P.S. Вы статью наконец-то прочитали? Убедились, что речь идет не о 40 новых тепловозах, а о 225-ти?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:32

  yarg написав:
  Criticus написав:
Вы говорите о том, что для восстановления собственного производства локомотивов украинскими предприятиями нужно минимум 3 года - даже если так (хотя 2 достаточно), почему власть не организовала финансирование в 2015 году, чтобы локомотивы появились в 2018?

Сегодня они говорят "локомотивы нужны на вчера"... Извините, но это же манипуляция! Об этом было известно давно! И государство имело ВСЕ возможности организовать производство внутри страны!

Просто такой проект этой власти не по зубам, давайте честно! И одновременно есть обязательства отрабатывать США их "инвестиции" в демократию, о чем те не стесняясь заявляют. 5 млрд потратили - отдайте, да с процентиками...

Поэтому уголь, локомотивы, ядерное топливо - только начало


почему власть не нашла миллиард долларов в 2015 году (напоминаю - на армию тогда СМСками собирали) и не начала проект по строительству завода по производству тепловозов ?
ну подумайте почему.
И подумайте - куда бы мы девали эту продукцию ? или запустили завод (минус миллиард) , потом произвели 40 тепловозов (еще миллиард) - и остановили завод. Потому что девать его продукцию некуда.


Плохо то , что мы у американцев ядерное топливо покупаем ? А почему плохо ? Вам хочется покупать у россии (чтобы она в любой момент могла краник перекрыть ) ?
Нужно больше торговать с теми, с кем нет общих границ - это залог спокойной жизни.


Минуточку - а сегодня где миллиард долларов найдем? И не на 40 тепловозов, а 225 - именно столько купим у GE благодаря этому крайне сомнительному решению.

Останавливать бы построенный (восстановленный) завод бы не пришлось - это даже смешно. Изначально производство бы спроектировали так, чтобы обеспечить потребность УЗ. Были бы доп. заказы - масштабировались бы по факту.

Где нашли бы деньги в 2015 - да хоть у частных лиц в Украине. Под гос. заказ на 225 тепловозов найти деньги несложно! Пусть это был бы не миллиард долларов, а 0.5 млрд - это было бы дешевле, и это занимало бы украинских инженеров и рабочих, а не американских.

По ядерному топливо из США - нет, это не плохо, а хорошо. Лишь бы было безопасно и без коррупционной составляющей. Я привожу это как пример увеличения американского экспорта. А взамен то что-то продали за эту покупку??? Скажите!! Кроме подсолнухов и шмелей?

Что у нас технологичного американцы начали покупать с продажей ядерного топлива и вот сейчас - локомотивов?

Знаете, сколько пшеницы нам нужно вырастить, чтобы обменять ее на 1 тепловоз GE?

Отвечаю - 23 350 тонн!! Карл, это урожай с 5 500 га!
Востаннє редагувалось Criticus в Сер 28 лют, 2018 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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