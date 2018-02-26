За скільки Україна купить локомотиви General Electric:...
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maestro71 написав: .."плохо" не то, что "договорилсиь//купили"..а плохо то, что - купили в 2раза ДОРОЖЕ аналогов.. плохо то, что эти бы деньги могли вкладывать в собственное производство, а не давать на Украине зарабатывать кому-бы-то-ни-было!!
Не путайте. Это - не "давать на Украине зарабатывать", а - рассчитываться по обязательствам.
Вы не знаете, и я не знаю, что может сейчас производить Лугансктепловоз. Можем догадываться, что без денег - ничего. Как, собственно, и ДЭВЗ без денег - ничего.
Так почему я, осуждая людей, сделавших невозможным производство тепловозов в Украине, не должен осуждать людей, сделавших невозможным производство электровозов в Украине??
И одни торговцы родиной, и другие!
Я бы слова не сказал, если бы УЗ пошла на открытую закупку, в которой имели бы возможность участвовать все, кто удовлетворял тех заданию - и украинские предприятия вместе с финансовыми партнерами (а привлечь финансирование, когда у тебя есть гос. заказ - проще простого даже для украинской компании), и зарубежные - не только GE.
Лугансктепловоз нормально работал , пока не пришел русский мир. ДЭВЗ давно обанкротился. В экономике это бывает. Более того - это явление нормальное и обычное. В отличие от войны. Не видите разницы ? а почему ?
Какие украинские предприятия могли пойти на такой тендер ? Есть пара заводов , но они такой техники никогда не выпускали. По оптимистичным оценкам - разработка модели и подготовка к выпуску заняла бы ( при наличии финансирования) - от трех лет. Или больше. Как повезет...
Давайте будем справедливы - Лугансктепловоз работал нормально (то есть производил) как раз пока у него этот русский мир продукцию покупал (УЗ не закупал локомотивы более 7 лет, тут Кравцов не врет).
Когда русский мир прекратил покупать, то предприятие уже работало ненормально - работало на реализацию старых заказов, без перспектив новых. Это на момент лета 2013.
Да, через год из-за гиркиных и других апологетов русского мира, вспыхнула война на Донбассе и предприятие было повреждено. Я тут говорю только о войне. Не стоит говорить, что войне предшествовал гражданский протест жителей Донбасса на происходящее в Киеве на майдане. Но войну, конечно, устроили российские диверсанты, без них Донбасс бы с киевской властью не воевал, а нехотя подчинился бы.
ДЭВЗ обанкротился по другим причинам, это правда. Вероятно, что виноваты сам менеджмент и собственник.
Но постойте - сколько нынешние при власти? 5-й год уже ведь пошел.
Вы говорите о том, что для восстановления собственного производства локомотивов украинскими предприятиями нужно минимум 3 года - даже если так (хотя 2 достаточно), почему власть не организовала финансирование в 2015 году, чтобы локомотивы появились в 2018?
Сегодня они говорят "локомотивы нужны на вчера"... Извините, но это же манипуляция! Об этом было известно давно! И государство имело ВСЕ возможности организовать производство внутри страны!
Просто такой проект этой власти не по зубам, давайте честно! И одновременно есть обязательства отрабатывать США их "инвестиции" в демократию, о чем те не стесняясь заявляют. 5 млрд потратили - отдайте, да с процентиками...
Поэтому уголь, локомотивы, ядерное топливо - только начало
Востаннє редагувалось Criticus в Сер 28 лют, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
"4,66 млн “зеленых”. Это не дороже уверяет и. о. главы “Укрзализныци” Евгений Кравцов." https://informburo.kz/novosti/ge-transportation-podpisala-dogovor-s-ktzh-na-postavku-v-kazahstan-300-lokomotivov.html А вот Казахстану 300 таких локомотивов+ сервис ещё для 175 обошёлся в 900 млн, т.е. даже если брать только локомотивы, то вышло по 3 млн, а не по 4,66. Так что Кравцов МОЖЕТ УВЕРЯТЬ, СКОЛЬКО ХОЧЕТ.
Criticus написав: Вы говорите о том, что для восстановления собственного производства локомотивов украинскими предприятиями нужно минимум 3 года - даже если так (хотя 2 достаточно), почему власть не организовала финансирование в 2015 году, чтобы локомотивы появились в 2018?
Сегодня они говорят "локомотивы нужны на вчера"... Извините, но это же манипуляция! Об этом было известно давно! И государство имело ВСЕ возможности организовать производство внутри страны!
Просто такой проект этой власти не по зубам, давайте честно! И одновременно есть обязательства отрабатывать США их "инвестиции" в демократию, о чем те не стесняясь заявляют. 5 млрд потратили - отдайте, да с процентиками...
Поэтому уголь, локомотивы, ядерное топливо - только начало
почему власть не нашла миллиард долларов в 2015 году (напоминаю - на армию тогда СМСками собирали) и не начала проект по строительству завода по производству тепловозов ? ну подумайте почему. И подумайте - куда бы мы девали эту продукцию ? или запустили завод (минус миллиард) , потом произвели 40 тепловозов (еще миллиард) - и остановили завод. Потому что девать его продукцию некуда.
Плохо то , что мы у американцев ядерное топливо покупаем ? А почему плохо ? Вам хочется покупать у россии (чтобы она в любой момент могла краник перекрыть ) ? Нужно больше торговать с теми, с кем нет общих границ - это залог спокойной жизни.
произвели 40 тепловозов (еще миллиард) - и остановили завод. Потому что девать его продукцию некуда.
а 225 + 75 модернизация - читайте статью, которую комментируете.
2).
Вам хочется покупать у россии (чтобы она в любой момент могла краник перекрыть ) ?
США может тоже "краник перекрыть". Даже достаточно лишь намекнуть. от ВВС:
Президент Украины Петр Порошенко в Twitter подтвердил, что обсуждал с Дональдом Трампом наполнение отношений с США "практическим содержанием", именно тогда возникла идея сотрудничества для удовлетворения нужд "Укрзализныци".
"На сегодняшний день у нас есть уже и американский уголь, и американское ядерное топливо, и американское оружие. К этому перечню добавляем американские локомотивы и производственное партнерство", - сообщил он в Twitter. ... "Со стороны Трампа логично было требовать денег на спасение различных американских предприятий. Его предвыборные обещания по обеспечению заводов заказами должен кто-то оплачивать, поэтому Украина, которая перед выборами (в США. - Ред.) оказалась причастной к скандалу и сейчас находится в очень уязвимом положении, платит. И вообще платит за внимание, встречи с Трампом и подписание соглашений", - отмечает эксперт.
произвели 40 тепловозов (еще миллиард) - и остановили завод. Потому что девать его продукцию некуда.
а 225 + 75 модернизация - читайте статью, которую комментируете.
2).
Вам хочется покупать у россии (чтобы она в любой момент могла краник перекрыть ) ?
США может тоже "краник перекрыть". Даже достаточно лишь намекнуть. от ВВС:
Президент Украины Петр Порошенко в Twitter подтвердил, что обсуждал с Дональдом Трампом наполнение отношений с США "практическим содержанием", именно тогда возникла идея сотрудничества для удовлетворения нужд "Укрзализныци".
"На сегодняшний день у нас есть уже и американский уголь, и американское ядерное топливо, и американское оружие. К этому перечню добавляем американские локомотивы и производственное партнерство", - сообщил он в Twitter. ... "Со стороны Трампа логично было требовать денег на спасение различных американских предприятий. Его предвыборные обещания по обеспечению заводов заказами должен кто-то оплачивать, поэтому Украина, которая перед выборами (в США. - Ред.) оказалась причастной к скандалу и сейчас находится в очень уязвимом положении, платит. И вообще платит за внимание, встречи с Трампом и подписание соглашений", - отмечает эксперт.
Эксперт Николай Капитоненко жжет. Ну и врет. Как положено экспедам У него эта сделка одновременно и мизерная (не играет никакой роли для экономики США) и огромная - "таким образом Украина оплачивает предвыборные обещания Трампа".
Здесь я с вами согласен. Торгуясь с двумя конкурентами всегда можно сбить цену "А ваш конкурент предлагает по ...". Но как это согласуется с вашим
Вам хочется покупать у россии (чтобы она в любой момент могла краник перекрыть ) ?
?
Эксперт Николай Капитоненко жжет. Ну и врет. Как положено экспедам У него эта сделка одновременно и мизерная (не играет никакой роли для экономики США) и огромная - "таким образом Украина оплачивает предвыборные обещания Трампа".
А вот ВВС, в отличие от вас, почему-то считает его экспертом. И никакого противоречия нет - сделка мизерная (для США) и огромная (для Украины):
“Безусловно, государственный гарантированный долг на самом деле уже достигает триллионов. На сегодняшний день, а именно по состоянию на 1 января 2018 года, он составил немногим более 2 триллионов гривен, а именно 2,14 триллиона гривен”, – сказала Слюз.
Criticus написав: Вы говорите о том, что для восстановления собственного производства локомотивов украинскими предприятиями нужно минимум 3 года - даже если так (хотя 2 достаточно), почему власть не организовала финансирование в 2015 году, чтобы локомотивы появились в 2018?
Сегодня они говорят "локомотивы нужны на вчера"... Извините, но это же манипуляция! Об этом было известно давно! И государство имело ВСЕ возможности организовать производство внутри страны!
Просто такой проект этой власти не по зубам, давайте честно! И одновременно есть обязательства отрабатывать США их "инвестиции" в демократию, о чем те не стесняясь заявляют. 5 млрд потратили - отдайте, да с процентиками...
Поэтому уголь, локомотивы, ядерное топливо - только начало
почему власть не нашла миллиард долларов в 2015 году (напоминаю - на армию тогда СМСками собирали) и не начала проект по строительству завода по производству тепловозов ? ну подумайте почему. И подумайте - куда бы мы девали эту продукцию ? или запустили завод (минус миллиард) , потом произвели 40 тепловозов (еще миллиард) - и остановили завод. Потому что девать его продукцию некуда.
Плохо то , что мы у американцев ядерное топливо покупаем ? А почему плохо ? Вам хочется покупать у россии (чтобы она в любой момент могла краник перекрыть ) ? Нужно больше торговать с теми, с кем нет общих границ - это залог спокойной жизни.
Минуточку - а сегодня где миллиард долларов найдем? И не на 40 тепловозов, а 225 - именно столько купим у GE благодаря этому крайне сомнительному решению.
Останавливать бы построенный (восстановленный) завод бы не пришлось - это даже смешно. Изначально производство бы спроектировали так, чтобы обеспечить потребность УЗ. Были бы доп. заказы - масштабировались бы по факту.
Где нашли бы деньги в 2015 - да хоть у частных лиц в Украине. Под гос. заказ на 225 тепловозов найти деньги несложно! Пусть это был бы не миллиард долларов, а 0.5 млрд - это было бы дешевле, и это занимало бы украинских инженеров и рабочих, а не американских.
По ядерному топливо из США - нет, это не плохо, а хорошо. Лишь бы было безопасно и без коррупционной составляющей. Я привожу это как пример увеличения американского экспорта. А взамен то что-то продали за эту покупку??? Скажите!! Кроме подсолнухов и шмелей?
Что у нас технологичного американцы начали покупать с продажей ядерного топлива и вот сейчас - локомотивов?
Знаете, сколько пшеницы нам нужно вырастить, чтобы обменять ее на 1 тепловоз GE?
Отвечаю - 23 350 тонн!! Карл, это урожай с 5 500 га!
Востаннє редагувалось Criticus в Сер 28 лют, 2018 15:33, всього редагувалось 1 раз.