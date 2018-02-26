За скільки Україна купить локомотиви General Electric:...

Додано: Сер 28 лют, 2018 14:24

yarg написав: Criticus написав:





Вы не знаете, и я не знаю, что может сейчас производить Лугансктепловоз. Можем догадываться, что без денег - ничего. Как, собственно, и ДЭВЗ без денег - ничего.



Так почему я, осуждая людей, сделавших невозможным производство тепловозов в Украине, не должен осуждать людей, сделавших невозможным производство электровозов в Украине??



И одни торговцы родиной, и другие!



Я бы слова не сказал, если бы УЗ пошла на открытую закупку, в которой имели бы возможность участвовать все, кто удовлетворял тех заданию - и украинские предприятия вместе с финансовыми партнерами (а привлечь финансирование, когда у тебя есть гос. заказ - проще простого даже для украинской компании), и зарубежные - не только GE. Вы не знаете, и я не знаю, что может сейчас производить Лугансктепловоз. Можем догадываться, что без денег - ничего. Как, собственно, и ДЭВЗ без денег - ничего.Так почему я, осуждая людей, сделавших невозможным производство тепловозов в Украине, не должен осуждать людей, сделавших невозможным производство электровозов в Украине??И одни торговцы родиной, и другие!Я бы слова не сказал, если бы УЗ пошла на открытую закупку, в которой имели бы возможность участвовать все, кто удовлетворял тех заданию - и украинские предприятия вместе с финансовыми партнерами (а привлечь финансирование, когда у тебя есть гос. заказ - проще простого даже для украинской компании), и зарубежные - не только GE.



Лугансктепловоз нормально работал , пока не пришел русский мир.

ДЭВЗ давно обанкротился. В экономике это бывает. Более того - это явление нормальное и обычное. В отличие от войны.

Не видите разницы ? а почему ?



Какие украинские предприятия могли пойти на такой тендер ?

Есть пара заводов , но они такой техники никогда не выпускали. По оптимистичным оценкам - разработка модели и подготовка к выпуску заняла бы ( при наличии финансирования) - от трех лет. Или больше. Как повезет... Лугансктепловоз нормально работал , пока не пришел русский мир.ДЭВЗ давно обанкротился. В экономике это бывает. Более того - это явление нормальное и обычное. В отличие от войны.Не видите разницы ? а почему ?Какие украинские предприятия могли пойти на такой тендер ?Есть пара заводов , но они такой техники никогда не выпускали. По оптимистичным оценкам - разработка модели и подготовка к выпуску заняла бы ( при наличии финансирования) - от трех лет. Или больше. Как повезет...

Давайте будем справедливы - Лугансктепловоз работал нормально (то есть производил) как раз пока у него этот русский мир продукцию покупал (УЗ не закупал локомотивы более 7 лет, тут Кравцов не врет).Когда русский мир прекратил покупать, то предприятие уже работало ненормально - работало на реализацию старых заказов, без перспектив новых. Это на момент лета 2013.Да, через год из-за гиркиных и других апологетов русского мира, вспыхнула война на Донбассе и предприятие было повреждено. Я тут говорю только о войне. Не стоит говорить, что войне предшествовал гражданский протест жителей Донбасса на происходящее в Киеве на майдане. Но войну, конечно, устроили российские диверсанты, без них Донбасс бы с киевской властью не воевал, а нехотя подчинился бы.ДЭВЗ обанкротился по другим причинам, это правда. Вероятно, что виноваты сам менеджмент и собственник.Но постойте - сколько нынешние при власти? 5-й год уже ведь пошел.Вы говорите о том, что для восстановления собственного производства локомотивов украинскими предприятиями нужно минимум 3 года - даже если так (хотя 2 достаточно), почему власть не организовала финансирование в 2015 году, чтобы локомотивы появились в 2018?Сегодня они говорят "локомотивы нужны на вчера"... Извините, но это же манипуляция! Об этом было известно давно! И государство имело ВСЕ возможности организовать производство внутри страны!Просто такой проект этой власти не по зубам, давайте честно! И одновременно есть обязательства отрабатывать США их "инвестиции" в демократию, о чем те не стесняясь заявляют. 5 млрд потратили - отдайте, да с процентиками...Поэтому уголь, локомотивы, ядерное топливо - только начало