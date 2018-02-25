За скільки Україна купить локомотиви General Electric:...

Додано: Сер 28 лют, 2018 21:48

Sommer написав: Criticus написав: Sommer написав: А вообще забавно волгари переобуваются на ходу - когда рашка покупает турбины у Сименса это хитрый план и "весь мир с нами, наплевать на cанкции". Когда Украина покупает тепловозы у GE - это зрада-зрада и коллаборационизм. Вот как у них так получается? А вообще забавно волгари переобуваются на ходу - когда рашка покупает турбины у Сименса это хитрый план и "весь мир с нами, наплевать на cанкции". Когда Украина покупает тепловозы у GE - это зрада-зрада и коллаборационизм. Вот как у них так получается?

Не передергивайте - если вы о том, что написал я, то моя претензия была только в том, что не играли открытый конкурс, и выбрали того, на кого показал американский посол (даже упомянутый вами Сименс не сочли нужным пригласить и разыграть конкурс хотя бы на двоих!



И об этом я четко написал выше

Не передергивайте - если вы о том, что написал я, то моя претензия была только в том, что не играли открытый конкурс, и выбрали того, на кого показал американский посол (даже упомянутый вами Сименс не сочли нужным пригласить и разыграть конкурс хотя бы на двоих!И об этом я четко написал выше



Еще ты четко написал о том, что заказы из ДЭВЗа якобы переданы американцам.



И почему-то (как обычно) забыл это подтвердить хоть чем-то.



Criticus написав: К слову, какой "выгодный" для вас персонаж! К слову, какой "выгодный" для вас персонаж!



Нет, просто характерный - тоже любит писать простыни текста, в которых прячет открытое вранье. Еще ты четко написал о том, что заказы из ДЭВЗа якобы переданы американцам.И почему-то (как обычно) забыл это подтвердить хоть чем-то.Нет, просто характерный - тоже любит писать простыни текста, в которых прячет открытое вранье.

Я не отказываюсь от слов про ДЭВЗ. Но только от тех, которые я писал, а не тех, которые вы за меня додумали. Ок?А писал я о следующем: 1 млрд долларов, которые Украина потратит на 225 импортных тепловозов - опупенно большая сумма, за которую можно на ДЭВЗ наладить производство и сделать 500 отечественных, или вообще организовать greenfield производство 225 штук.Только это надо заморочиться - это гигантский капитальный проект, который нужно курировать человеку уровня министра (но не уровня Омеляна, и никакого диссонанса здесь нет:).Поэтому легче купить у GE в обход тендера. С одной стороны получить откатец. С другой - заработать очки перед послом в Украине и президентом США.А то, что за это решение заплатят рядовые пассажиры УЗ и промышленные клиенты сегмента грузовоперевозок - ну ОК. За остальное платят - и ничего. За газ и тепло в 8 раз больше стали платить за 4 года, и ничего, не умерли. Уехали заграницу в количестве 1 млн человек, правда - ну такое. Еще миллионов 35 точно есть. Плюс-минус 1 терпимо.По поводу лжи в постах - другое мнение и ложь вещи разные! Я не призываю вас держать ваше мнение при себе - пож-ста, выражайте. Так не затыкайте никого здесь и вы!