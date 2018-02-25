За скільки Україна купить локомотиви General Electric:...
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Criticus написав: Тем более, что решение о закупке Украиной импортных локомотивов должно всецело устраивать Россию, потому что оно анти-украинское (это, конечно, ИМХО, но спорить с этим невозможно, и с учетом накала общественного резонанса можно смело утверждать, что так считает большинство). Так зачем России мешать?..
ой... что-то новое... а давно оно "антиукраинское " ? а любая покупка оборудования , техники и прочего - антиукраинская ?
yarg написав: ой... что-то новое... а давно оно "антиукраинское " ? а любая покупка оборудования , техники и прочего - антиукраинская ?
Как же новое? ) Вы ж меня читаете, раз так активно спорите :)
С самого первого поста по этому сабжу я четко выразил позицию - закупка в особо-крупных размерах без конкурса у одного поставщика является преступлением закона и моральных норм! Какое же это еще решение, если не антиукраинское?
И не нужно приплетать сюда "любые покупки оборудования, техники и прочего". Это не "любая", а конкретная с нарушением закона и с мутным вовлечением первого лица непонятно в каких целях.
Если вам от этого легче, я тоже самое скажу и о закупке электричек Хендэ и Шкода под ЕВРО2012 без тендера. Это тоже было антиукраинское решение!
Просто этому событию уже надцать лет... Но чтобы вы не обвиняли меня в предвзятости, добавляю. Пусть останется в анналах )
Sommer написав:А вообще забавно волгари переобуваются на ходу - когда рашка покупает турбины у Сименса это хитрый план и "весь мир с нами, наплевать на cанкции". Когда Украина покупает тепловозы у GE - это зрада-зрада и коллаборационизм. Вот как у них так получается?
Не передергивайте - если вы о том, что написал я, то моя претензия была только в том, что не играли открытый конкурс, и выбрали того, на кого показал американский посол (даже упомянутый вами Сименс не сочли нужным пригласить и разыграть конкурс хотя бы на двоих!
И об этом я четко написал выше
Еще ты четко написал о том, что заказы из ДЭВЗа якобы переданы американцам.
И почему-то (как обычно) забыл это подтвердить хоть чем-то.
Criticus написав:К слову, какой "выгодный" для вас персонаж!
Нет, просто характерный - тоже любит писать простыни текста, в которых прячет открытое вранье.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer написав:А вообще забавно волгари переобуваются на ходу - когда рашка покупает турбины у Сименса это хитрый план и "весь мир с нами, наплевать на cанкции". Когда Украина покупает тепловозы у GE - это зрада-зрада и коллаборационизм. Вот как у них так получается?
Не передергивайте - если вы о том, что написал я, то моя претензия была только в том, что не играли открытый конкурс, и выбрали того, на кого показал американский посол (даже упомянутый вами Сименс не сочли нужным пригласить и разыграть конкурс хотя бы на двоих!
И об этом я четко написал выше
Еще ты четко написал о том, что заказы из ДЭВЗа якобы переданы американцам.
И почему-то (как обычно) забыл это подтвердить хоть чем-то.
Criticus написав:К слову, какой "выгодный" для вас персонаж!
Нет, просто характерный - тоже любит писать простыни текста, в которых прячет открытое вранье.
Я не отказываюсь от слов про ДЭВЗ. Но только от тех, которые я писал, а не тех, которые вы за меня додумали. Ок?
А писал я о следующем: 1 млрд долларов, которые Украина потратит на 225 импортных тепловозов - опупенно большая сумма, за которую можно на ДЭВЗ наладить производство и сделать 500 отечественных, или вообще организовать greenfield производство 225 штук.
Только это надо заморочиться - это гигантский капитальный проект, который нужно курировать человеку уровня министра (но не уровня Омеляна, и никакого диссонанса здесь нет:).
Поэтому легче купить у GE в обход тендера. С одной стороны получить откатец. С другой - заработать очки перед послом в Украине и президентом США.
А то, что за это решение заплатят рядовые пассажиры УЗ и промышленные клиенты сегмента грузовоперевозок - ну ОК. За остальное платят - и ничего. За газ и тепло в 8 раз больше стали платить за 4 года, и ничего, не умерли. Уехали заграницу в количестве 1 млн человек, правда - ну такое. Еще миллионов 35 точно есть. Плюс-минус 1 терпимо.
По поводу лжи в постах - другое мнение и ложь вещи разные! Я не призываю вас держать ваше мнение при себе - пож-ста, выражайте. Так не затыкайте никого здесь и вы!
Criticus написав:Не передергивайте - если вы о том, что написал я, то моя претензия была только в том, что не играли открытый конкурс, и выбрали того, на кого показал американский посол
И вот ты опять обманываешь. Общались с Бомбардье и Дж. Э., выбрали последнего.
Criticus написав:Я не отказываюсь от слов про ДЭВЗ. Но только от тех, которые я писал, а не тех, которые вы за меня додумали. Ок?
А писал я о следующем: 1 млрд долларов, которые Украина потратит на 225 импортных тепловозов - опупенно большая сумма, за которую можно на ДЭВЗ наладить производство и сделать 500 отечественных, или вообще организовать greenfield производство 225 штук.
Ты не это писал. Ты писал вот что:
Criticus написав:- Днепровский электровозостроительный не производит электровозы, потому что разворован, а заказы переданы в США.
Забыл уже?
Criticus написав:Поэтому легче купить у GE в обход тендера.
Какой именно тендер?
Criticus написав:По поводу лжи в постах - другое мнение и ложь вещи разные!
100%. Поэтому когда я вижу бездоказательную ложь - я ее называю ложью, если, конечно, автор этой лжи не приведет доказательств.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Criticus написав:Не передергивайте - если вы о том, что написал я, то моя претензия была только в том, что не играли открытый конкурс, и выбрали того, на кого показал американский посол
И вот ты опять обманываешь. Общались с Бомбардье и Дж. Э., выбрали последнего.
Criticus написав:Я не отказываюсь от слов про ДЭВЗ. Но только от тех, которые я писал, а не тех, которые вы за меня додумали. Ок?
А писал я о следующем: 1 млрд долларов, которые Украина потратит на 225 импортных тепловозов - опупенно большая сумма, за которую можно на ДЭВЗ наладить производство и сделать 500 отечественных, или вообще организовать greenfield производство 225 штук.
Ты не это писал. Ты писал вот что:
Criticus написав:- Днепровский электровозостроительный не производит электровозы, потому что разворован, а заказы переданы в США.
Забыл уже?
Criticus написав:Поэтому легче купить у GE в обход тендера.
Какой именно тендер?
Criticus написав:По поводу лжи в постах - другое мнение и ложь вещи разные!
100%. Поэтому когда я вижу бездоказательную ложь - я ее называю ложью, если, конечно, автор этой лжи не приведет доказательств.
"Общались с Бомбардье" - это что-то из разряда лыжного инструктора и Каськива.
Мало ли, что общались! Где тендер?!! Почему не столкули их с GE лбами и не уконтрапупили! Какой такой тендер - кто здесь (с) Может не будете придуpивaться?? Самый обыденный уже, через систему Прозорро, как это обязывает закон делать по всем госзакупкам (включая закупки гос. компаний) на такие суммы!
По ДЭВЗ - а что не так? Я реально не понял вопрос! Я считаю, что могли бы делать на ДЭВЗ, который без заказов УЗ чахнет и растаскивается, если бы дали им 140 млн долларов "подъемных". Но 140 млн отдали американской компании - GE - которая поставит готовые тепловозы.
ЗЫ: в моих постах нет лжи (бездоказательной лжи, как вы выразились... хотя что такое доказательная ложь?)! Мои посты - это на 70% факты, подкрепленные цифрами и ссылками, и на 30% - предположения, сопровождаемые логическими выкладками, ретроспективой, на которой сделаны выводы, и акцентами на то, что это ИМХО, это возможно, это вероятно, или это следствие такой то причины.
Criticus написав:Не передергивайте - если вы о том, что написал я, то моя претензия была только в том, что не играли открытый конкурс, и выбрали того, на кого показал американский посол
И вот ты опять обманываешь. Общались с Бомбардье и Дж. Э., выбрали последнего.
Criticus написав:Я не отказываюсь от слов про ДЭВЗ. Но только от тех, которые я писал, а не тех, которые вы за меня додумали. Ок?
А писал я о следующем: 1 млрд долларов, которые Украина потратит на 225 импортных тепловозов - опупенно большая сумма, за которую можно на ДЭВЗ наладить производство и сделать 500 отечественных, или вообще организовать greenfield производство 225 штук.
Ты не это писал. Ты писал вот что:
Criticus написав:- Днепровский электровозостроительный не производит электровозы, потому что разворован, а заказы переданы в США.
Забыл уже?
Criticus написав:Поэтому легче купить у GE в обход тендера.
Какой именно тендер?
Criticus написав:По поводу лжи в постах - другое мнение и ложь вещи разные!
100%. Поэтому когда я вижу бездоказательную ложь - я ее называю ложью, если, конечно, автор этой лжи не приведет доказательств.
"Общались с Бомбардье" - это что-то из разряда лыжного инструктора и Каськива.
Мало ли, что общались! Где тендер?!! Почему не столкули их с GE лбами и не уконтрапупили! Какой такой тендер - кто здесь (с) Может не будете придуpивaться?? Самый обыденный уже, через систему Прозорро, как это обязывает закон делать по всем госзакупкам (включая закупки гос. компаний) на такие суммы!
Ты, конечно, сможешь привести примеры подобных поставок, которые проводились через тендеры?
Criticus написав:По ДЭВЗ - а что не так? Я реально не понял вопрос! Я считаю, что могли бы делать на ДЭВЗ, который без заказов УЗ чахнет и растаскивается, если бы дали им 140 млн долларов "подъемных". Но 140 млн отдали американской компании - GE - которая поставит готовые тепловозы.
Может могли бы, может нет. Но ты написал совсем другое.
Кроме того - планируется локализация, но скорее всего на Крюковском заводе.
Criticus написав:ЗЫ: в моих постах нет лжи (бездоказательной лжи, как вы выразились... хотя что такое доказательная ложь?)! Мои посты - это на 70% факты, подкрепленные цифрами и ссылками, и на 30% - предположения, сопровождаемые логическими выкладками, ретроспективой, на которой сделаны выводы, и акцентами на то, что это ИМХО, это возможно, это вероятно, или это следствие такой то причины.
Начал изворачиваться? Если это предположения - так и пиши "я думаю" или "я предполагаю". А если ты пишешь что-то, как факт, а на самом деле это твои выдумки - значит ты лжешь.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...