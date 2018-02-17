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Більше десятка ГО заявляють,
що за українцями готується...

Більше десятка ГО заявляють, що за українцями готується...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 11:59

Більше десятка ГО заявляють, що за українцями готується...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у заяві 15 громадських організацій.

Дивися повний текст Більше десятка ГО заявляють, що за українцями готується стеження в Інтернеті.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 11:59

українська правда? все, далі можна не читати. сміття
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:20

Шо то много недовольных развелось...не покращувати ж життя им?!
Moimir
 
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