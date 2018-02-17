Про це йдеться у заяві 15 громадських організацій.
Дивися повний текст Більше десятка ГО заявляють, що за українцями готується стеження в Інтернеті.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 28 лют, 2018 11:59
Більше десятка ГО заявляють, що за українцями готується...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більше десятка ГО заявляють, що за українцями готується стеження в Інтернеті.
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