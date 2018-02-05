233 народні депутати проголосували за відповідний законопроект №6766.
Дивися повний текст Депутати проголосували за платні дороги.
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Додано: Сер 28 лют, 2018 12:14
Депутати проголосували за платні дороги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати проголосували за платні дороги.
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:54
Re: Депутати проголосували за платні дороги
Построить что то новое вряд ли удастся, а вот шлагбаумы и платный проезд - легко!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Сер 28 лют, 2018 14:12
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