233 народні депутати проголосували за відповідний законопроект №6766.
Дивися повний текст Депутати проголосували за платні дороги.
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Додано: Сер 28 лют, 2018 12:14
Депутати проголосували за платні дороги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати проголосували за платні дороги.
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:54
Re: Депутати проголосували за платні дороги
Построить что то новое вряд ли удастся, а вот шлагбаумы и платный проезд - легко!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Сер 28 лют, 2018 14:12
Додано: Сер 28 лют, 2018 16:24
А как насчет платных тротуаров, лифтов в многоэтажке .. ну при наличие конечно "альтернативной пожарной лестницы" которая не должна быть в два раза больше?
Кстати расти есть еще куда.. про домик Тыквы и сеньора Грой...ээ.. Лимона сказку читали.. можно налог не печные трубы ввести это же выбросы СО2 в атмосферу...
Додано: Пон 05 бер, 2018 17:27
Украинцы не могут сравниться в гениальности с вашим Путиным, который и с цаплями-журавлями летает, и тиграми занимается, и подъезды успевает вымывать. У нас этим мэры занимаются.
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