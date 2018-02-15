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Депутати проголосували
за платні дороги

Депутати проголосували за платні дороги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:14

Депутати проголосували за платні дороги

Пропонуємо до обговорення:
233 народні депутати проголосували за відповідний законопроект №6766.

Дивися повний текст Депутати проголосували за платні дороги.
R2
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Им по ним не ездить. Сердце не болит.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:58

Уже, казалось бы, что с этой нищей страны взять?! Ан нет
Moimir
 
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Ну..

За всё платное, и против всего бесплатного!
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:54

Re: Депутати проголосували за платні дороги

Построить что то новое вряд ли удастся, а вот шлагбаумы и платный проезд - легко!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:12

  Moimir написав:Уже, казалось бы, что с этой нищей страны взять?! Ан нет

Не говорите, надумали они новые дороги строить. Сволочи.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 16:24

А как насчет платных тротуаров, лифтов в многоэтажке .. ну при наличие конечно "альтернативной пожарной лестницы" которая не должна быть в два раза больше?
Кстати расти есть еще куда.. про домик Тыквы и сеньора Грой...ээ.. Лимона сказку читали.. можно налог не печные трубы ввести это же выбросы СО2 в атмосферу...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:27

  Джон написав:А как насчет платных тротуаров, лифтов в многоэтажке .. ну при наличие конечно "альтернативной пожарной лестницы" которая не должна быть в два раза больше?
Кстати расти есть еще куда.. про домик Тыквы и сеньора Грой...ээ.. Лимона сказку читали.. можно налог не печные трубы ввести это же выбросы СО2 в атмосферу...

Украинцы не могут сравниться в гениальности с вашим Путиным, который и с цаплями-журавлями летает, и тиграми занимается, и подъезды успевает вымывать. У нас этим мэры занимаются.
myshapiton
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