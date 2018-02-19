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У Києві з BMW на заправці
вкрали 4 млн грн (фото)

У Києві з BMW на заправці вкрали 4 млн грн (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:30

У Києві з BMW на заправці вкрали 4 млн грн (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Поліція розшукує трьох чоловіків, які викрали з автомобіля 4 млн грн.

Дивися повний текст У Києві з BMW на заправці вкрали 4 млн грн (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:30

Явный спектакль.Хозяин ушел по делам и оставил 4лимона.Не смешите читателя.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:42

  sena_2008atp написав:Явный спектакль.Хозяин ушел по делам и оставил 4лимона.Не смешите читателя.


феерично!
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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