Поліція розшукує трьох чоловіків, які викрали з автомобіля 4 млн грн.
Дивися повний текст У Києві з BMW на заправці вкрали 4 млн грн (фото).
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Додано: Сер 28 лют, 2018 12:30
У Києві з BMW на заправці вкрали 4 млн грн (фото)
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Дивися повний текст У Києві з BMW на заправці вкрали 4 млн грн (фото).
Додано: Сер 28 лют, 2018 12:30
Явный спектакль.Хозяин ушел по делам и оставил 4лимона.Не смешите читателя.
Додано: Сер 28 лют, 2018 14:42
феерично!
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