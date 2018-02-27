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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:33

P2P кредитование

Вроде про p2p еще не было темы, а она весьма интересна. Может быть уже кто-то инвестировал?
Distance
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:45

Приглядаюсь поки до цього п2п сервісу finhub.ua

https://youtu.be/UHsOvcBQqlE
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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