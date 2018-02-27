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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 28 лют, 2018 12:33
P2P кредитование
Вроде про p2p еще не было темы, а она весьма интересна. Может быть уже кто-то инвестировал?
Додано: Сер 28 лют, 2018 12:45
Приглядаюсь поки до цього п2п сервісу finhub.ua
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