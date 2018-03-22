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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:33

P2P кредитование

Вроде про p2p еще не было темы, а она весьма интересна. Может быть уже кто-то инвестировал?
Distance
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:45

Приглядаюсь поки до цього п2п сервісу finhub.ua

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:33

О, как раз пару дней назад зарегистрировался на FinHub, даже в парочку закинул на минимальных, на 4 месяца. Хочу посмотреть так ли гладко будет выводиться, как обещают.
jeetareest
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 12:31

jeetareest
Меня вот вопрос интересует - там же есть экспертиза какая-то, хоть минимальная? Или пальцем в небо, а там будет что будет?
Distance
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 17:44

Re: P2P кредитование

  Distance написав:там же есть экспертиза какая-то, хоть минимальная?
Согласно информации на сайте FinHub они каждого заёмщика "прогоняют" через скоринг (по информации с анкеты и через 3 кредитные бюро). Также проверка проходит через фотографии документов и заёмщиков, выплата кредита пока осуществляется на персонифицированную платёжную карту.

  jeetareest написав:Хочу посмотреть так ли гладко будет выводиться, как обещают.
Про FinHub узнал на этом ресурсе со статьи, опубликованной в середине февраля. Вот недавно ещё одну статью опубликовали.
Написано заманчиво, но я так и не понял за чей счёт живёт компания и оплачивает дополнительные расходы на скоринг и услуги коллекторов. Компания получает 1% при выдачи средств заёмщику, скорее такой же процент от заёмщика от погашения кредита и 1% от инвестора при выводе денег из системы. Не мало ли средств на содержание системы?
Ещё момент, что услуги P2P-кредитования никак не прописаны в законодательстве и аналогичный проект ПриватБанка закрылся.

ps В справочнике организаций относительно мало информации про компанию.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:47

Тоже закинул на 1 коротенькую заявку пробных 500грн
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:39

  Distance написав:jeetareest
Меня вот вопрос интересует - там же есть экспертиза какая-то, хоть минимальная? Или пальцем в небо, а там будет что будет?

Конечно уже есть, выше правильно написали - прогоняют там будь здоров. Если заемщик проштрафился, это учитывают и, соответственно, его риск дефолта возрастает и это видно и заемщику, и инвестору. Остается посчитать дважды два: гарантии возврата средств обратно пропорциональна уровню ставок. Кредитор p2p это тот же инвестор фондового рынка, который понимает, что доходность в несколько крат = риск потерь.
jeetareest
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:48

MASolomko
На сколько я понял, платформа полностью в онлайне, то есть экономят на содержании персонала и так далее. Очень похожая история с монобанком, кстати. У них выгодней условия как раз за счет этого - отсутствуют банковские отделения, отсюда лучше депозит, мягче кредит + кэшбек и так далее.
jeetareest
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:50

Re: P2P кредитование

То есть это сама платформа предоставляет инфо о надежности заемщиков? Или есть и статистика и можно посчитать самому?
Distance
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