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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 28 лют, 2018 12:33
P2P кредитование
Вроде про p2p еще не было темы, а она весьма интересна. Может быть уже кто-то инвестировал?
Додано: Сер 28 лют, 2018 12:45
Приглядаюсь поки до цього п2п сервісу finhub.ua
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Додано: Чет 01 бер, 2018 12:33
О, как раз пару дней назад зарегистрировался на FinHub, даже в парочку закинул на минимальных, на 4 месяца. Хочу посмотреть так ли гладко будет выводиться, как обещают.
Додано: Пон 05 бер, 2018 12:31
jeetareest
Меня вот вопрос интересует - там же есть экспертиза какая-то, хоть минимальная? Или пальцем в небо, а там будет что будет?
Додано: Чет 08 бер, 2018 17:44
Re: P2P кредитование
Согласно информации на сайте FinHub они каждого заёмщика "прогоняют" через скоринг (по информации с анкеты и через 3 кредитные бюро). Также проверка проходит через фотографии документов и заёмщиков, выплата кредита пока осуществляется на персонифицированную платёжную карту.
Про FinHub узнал на этом ресурсе со статьи, опубликованной в середине февраля. Вот недавно ещё одну статью опубликовали.
Написано заманчиво, но я так и не понял за чей счёт живёт компания и оплачивает дополнительные расходы на скоринг и услуги коллекторов. Компания получает 1% при выдачи средств заёмщику, скорее такой же процент от заёмщика от погашения кредита и 1% от инвестора при выводе денег из системы. Не мало ли средств на содержание системы?
Ещё момент, что услуги P2P-кредитования никак не прописаны в законодательстве и аналогичный проект ПриватБанка закрылся.
ps В справочнике организаций относительно мало информации про компанию.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:39
Конечно уже есть, выше правильно написали - прогоняют там будь здоров. Если заемщик проштрафился, это учитывают и, соответственно, его риск дефолта возрастает и это видно и заемщику, и инвестору. Остается посчитать дважды два: гарантии возврата средств обратно пропорциональна уровню ставок. Кредитор p2p это тот же инвестор фондового рынка, который понимает, что доходность в несколько крат = риск потерь.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:48
MASolomko
На сколько я понял, платформа полностью в онлайне, то есть экономят на содержании персонала и так далее. Очень похожая история с монобанком, кстати. У них выгодней условия как раз за счет этого - отсутствуют банковские отделения, отсюда лучше депозит, мягче кредит + кэшбек и так далее.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:50
Re: P2P кредитование
То есть это сама платформа предоставляет инфо о надежности заемщиков? Или есть и статистика и можно посчитать самому?
Додано: Суб 24 бер, 2018 10:32
Re: P2P кредитование
jeetareest, это понятно, но на сколько рентабельно это вопрос.
Как я вижу картину затрат. Для заёмщика:
— наличие персонифицированной платежной карты (карта с именем и, возможно, фото);
— скоринг //за счёт FinHub
— заявка на кредит //время, за счёт FinHub
— ожидание инвесторов до 7 дней и подписание договора (24 часа);
— одноразовая комиссия за выдачу кредита в размере 5% от его суммы //про эту комиссию я забыл
— погашение кредита //через FinHub 1%, через СЭП согласно тарифам банка
ИТОГО: компания стабильно имеет 5% (от 25 до 750 грн) с каждого кредита.
Для инвестора:
— пополнение кошелька //за счёт FinHub
— вывод денег с кошелька 1% + комиссия банка за нецелевое пополнение.
Далее система рисует картины (зарегистрировался на сайте и смотрел заявки).
Пример из заявок 1:
чел хочет взять 3'500 грн на 30 дней, по окончании ему необходимо вернуть 4'025.03 грн, доходность 127.76%.
Если кто-то инвестирует его полностью, то на кошелёк он должен получить 3'867.53 грн с учётом дохода. Получается компания 157,05 грн забирает себе (а не должна по их сайту).
Пример из заявок 2:
чел хочет взять 10'600 грн на 12 месяцев, по окончании ему необходимо вернуть 1'201.38×12=14'416.56 грн, доходность 53.18%.
Если кто-то вложит всё сумму, то доход вместе с кредитом составит 16'237,08 грн. Кто будет компенсировать недостачу 1'820,52 грн?
Обезличенные данные: риск дефолта, запрошенная сумма кредита и цель его траты, ID клиента, ежемесячный доход, область и город проживания, профессия, семейное положение и количество детей, а также кредитная история (когда взял первый кредит и сколько всего кредитов он взял).
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