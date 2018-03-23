P2P кредитование

Додано: Суб 24 бер, 2018 10:32

Distance написав: То есть это сама платформа предоставляет инфо о надежности заемщиков? То есть это сама платформа предоставляет инфо о надежности заемщиков?

jeetareest, это понятно, но на сколько рентабельно это вопрос.Как я вижу картину затрат. Для заёмщика:— наличие персонифицированной платежной карты (карта с именем и, возможно, фото);— скоринг //за счёт FinHub— заявка на кредит //время, за счёт FinHub— ожидание инвесторов до 7 дней и подписание договора (24 часа);— одноразовая комиссия за выдачу кредита в размере 5% от его суммы //про эту комиссию я забыл— погашение кредита //через FinHub 1%, через СЭП согласно тарифам банкаИТОГО: компания стабильно имеет 5% (от 25 до 750 грн) с каждого кредита.Для инвестора:— пополнение кошелька //за счёт FinHub— вывод денег с кошелька 1% + комиссия банка за нецелевое пополнение.Далее система рисует картины (зарегистрировался на сайте и смотрел заявки).Пример из заявок 1:чел хочет взять 3'500 грн на 30 дней, по окончании ему необходимо вернуть 4'025.03 грн, доходность 127.76%.Если кто-то инвестирует его полностью, то на кошелёк он должен получить 3'867.53 грн с учётом дохода. Получается компания 157,05 грн забирает себе (а не должна по их сайту).Пример из заявок 2:чел хочет взять 10'600 грн на 12 месяцев, по окончании ему необходимо вернуть 1'201.38×12=14'416.56 грн, доходность 53.18%.Если кто-то вложит всё сумму, то доход вместе с кредитом составит 16'237,08 грн. Кто будет компенсировать недостачу 1'820,52 грн?Обезличенные данные: риск дефолта, запрошенная сумма кредита и цель его траты, ID клиента, ежемесячный доход, область и город проживания, профессия, семейное положение и количество детей, а также кредитная история (когда взял первый кредит и сколько всего кредитов он взял).