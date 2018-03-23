P2P кредитование

вроді як прописані, а саме -
діяльність цих організацій регулюється законом «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
Деталі (багато) тут
ПБ не обліковував публічно дані свого п2п кредиту, відповідно порушував закон.
Дві згадані п2п фірми в статті - насправді одна і та ж,
яка її доля зараз - невідомо (твіттер старий, ФБ сторінка закрита, на офіц. сайті усі посиланя ведудть на себе ж)...
2) почав працювати із фінхабом
із деталей - мін. сума інвестування - 500 грн, крок - 100 грн
звісно що ризик великий, але кожен запит на кредит має %% ризику і рейтинг - відповідно можна диверсифіквати свою інвестицію між різними доходами...
Із цікавого - при прив'язуванні картки банку СБ банку може її заблокувани (мій випадок), але це ОК - було а) прив'язка б) пару операцій.
Розблокував за 2 хв.
Сервіс не бере % за поповення власного гаманця чи фінансуванні напряму із картки.
Спостерігаємо і тестуємо серівс далі...