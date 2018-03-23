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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:14

Re: P2P кредитование

  MASolomko написав:услуги P2P-кредитования никак не прописаны в законодательстве


вроді як прописані, а саме -
діяльність цих організацій регулюється законом «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Деталі (багато) тут
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2664-14


  MASolomko написав:и аналогичный проект ПриватБанка закрылся.


ПБ не обліковував публічно дані свого п2п кредиту, відповідно порушував закон.

Дві згадані п2п фірми в статті - насправді одна і та ж,
яка її доля зараз - невідомо (твіттер старий, ФБ сторінка закрита, на офіц. сайті усі посиланя ведудть на себе ж)...


2) почав працювати із фінхабом
із деталей - мін. сума інвестування - 500 грн, крок - 100 грн
звісно що ризик великий, але кожен запит на кредит має %% ризику і рейтинг - відповідно можна диверсифіквати свою інвестицію між різними доходами...

Із цікавого - при прив'язуванні картки банку СБ банку може її заблокувани (мій випадок), але це ОК - було а) прив'язка б) пару операцій.
Розблокував за 2 хв.

Сервіс не бере % за поповення власного гаманця чи фінансуванні напряму із картки.

Спостерігаємо і тестуємо серівс далі...
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:29

Re: P2P кредитование

greenozon, будь ласка, підскажи якою операцією проходить поповнення гаманця FinHub?
Картки Привата Уні (власні кошти), інтернет-картка підійдуть для безкоштовного переводу грошей на гаманець?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:45

  MASolomko написав:Далее система рисует картины (зарегистрировался на сайте и смотрел заявки).
Пример из заявок 1:
чел хочет взять 3'500 грн на 30 дней, по окончании ему необходимо вернуть 4'025.03 грн, доходность 127.76%.
Если кто-то инвестирует его полностью, то на кошелёк он должен получить 3'867.53 грн с учётом дохода. Получается компания 157,05 грн забирает себе (а не должна по их сайту).
Пример из заявок 2:
чел хочет взять 10'600 грн на 12 месяцев, по окончании ему необходимо вернуть 1'201.38×12=14'416.56 грн, доходность 53.18%.
Если кто-то вложит всё сумму, то доход вместе с кредитом составит 16'237,08 грн. Кто будет компенсировать недостачу 1'820,52 грн?

По второму примеру:
по заявкам больше месяца так получается, потому что заемщик вместе с процентами выплачивает и часть тела долга.
Соответственно кредитор получает обратно ежемесячно: процент + часть тела.
Поэтому доходность "в деньгах" получается меньше, т.к. тело постоянно уменьшается.

Например: заем на 12000грн на 12 мес. Кредитор дал 12000грн.
Получается в первый месяц кредитор получает 1000грн+%, и тело остаётся 11000грн.
Во второй месяц: 1000грн+%. Тело остаётся 10000грн.
И т.д.

Ответ получен от поддержки, на практике пока не успел проверить.

Впринципе логика понятна. В цифрах не обманывают, просто доходность получается меньше, т.к. в течение всего срока (если больше месяца) тело уменьшается.
Если заявка месяц и меньше - то соотв. тело лежит полностью весь срок.
gh78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:28

Re: P2P кредитование

  MASolomko написав:Картки Привата Уні (власні кошти)

такою працюю

інтернет карта по ідеї теж має піти
про кредитні кошти не скажу - мабуть зніме за користування ними %

Що цікавого - операції по поповненню гаманця проходять моментально (після підв'язки) + СМС тут же на телефон.

також можна завантажити квитанції в pdf форматі по кожній операції.

Операція інвестування - підкріплюється паперовим (в пдф форматі) договором, який можна завантажити і зберігати.

Договір формується один, навіть якщо пару диверсифікованих інвестувань за 1 раз, в кінці договору - список позичальників.
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greenozon
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