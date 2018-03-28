P2P кредитование

Додано: Сер 28 бер, 2018 12:49

Distance,

Когда заявка закрыта - я уже не могу увидеть сумму заявки (до 5000грн точно) и цель. Я вижу только то, что я проинвестировал 500грн

Кредит был на 2 недели, ставка 170%, вероятность дефолта (по памяти, сейчас не видно) - около 20%

Доходы заемщика пишут 11500 в мес, что вроде внушило доверие. По времени размещения заявки, и времени её "выдачи на суд народный", было видно, что скорее всего её ещё прозванивал скоринг. Что тоже засчитал как плюс



Справедливости ради - это была самая рисковая моя инвестиция.

Тоже думаю, что не всё потеряно.



Посмотрим как будут погашаться "надёжные" заявки