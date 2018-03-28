RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Залучення коштів
/
P2P кредитование

P2P кредитование
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 07:30

Вчерашнее погашение не состоялось. -500грн :-(
gh78
 
Повідомлень: 120
З нами з: 25.04.17
Подякував: 124 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:34

gh78 А каков был процент и общая сумма кредита, интересно? Ну это же еще не значит, что не вернут, могут быть и задержки..
Distance
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 04.09.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:41

  gh78 написав:Вчерашнее погашение не состоялось. -500грн :-(

Так он же может еще вернуть долг? И с еще большим процентом за просрочку по идее.
Cutulu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:49

Distance,
Когда заявка закрыта - я уже не могу увидеть сумму заявки (до 5000грн точно) и цель. Я вижу только то, что я проинвестировал 500грн
Кредит был на 2 недели, ставка 170%, вероятность дефолта (по памяти, сейчас не видно) - около 20%
Доходы заемщика пишут 11500 в мес, что вроде внушило доверие. По времени размещения заявки, и времени её "выдачи на суд народный", было видно, что скорее всего её ещё прозванивал скоринг. Что тоже засчитал как плюс

Справедливости ради - это была самая рисковая моя инвестиция.
Тоже думаю, что не всё потеряно.

Посмотрим как будут погашаться "надёжные" заявки
gh78
 
Повідомлень: 120
З нами з: 25.04.17
Подякував: 124 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:58

Под менее рисковыми заявками я понимаю под 48-52%, с вероятностью дефолта 5%. Ну или чуть больше
gh78
 
Повідомлень: 120
З нами з: 25.04.17
Подякував: 124 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:05

Cutulu
Да. Получается, человеку больше будет отдавать, так еще и уровень надежности уменьшится, если я правильно понимаю. Потом будет под больший процент брать. Если будет, конечно, вообще.
jeetareest
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 21.10.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:32

  gh78 написав:Под менее рисковыми заявками я понимаю под 48-52%, с вероятностью дефолта 5%. Ну или чуть больше

Ну да, разница дефолта существенна.
  jeetareest написав:Cutulu
Да. Получается, человеку больше будет отдавать, так еще и уровень надежности уменьшится, если я правильно понимаю. Потом будет под больший процент брать. Если будет, конечно, вообще.

Если вернет, конечно, система не может же стопроцентно выявлять злоумышленников.
Distance
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 04.09.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:39

  Distance написав:Если вернет, конечно, система не может же стопроцентно выявлять злоумышленников.

Ну если скоринг работает правильно, то по идее большую часть всех желающих должно отсеивать еще на стадии подачи заявки. Потому что информация о них уже должна существовать в определенных базах. И аферисты с новыми поддельными паспортами уже не смогут взят кредит так просто.
Cutulu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:40

  Cutulu написав:
  Distance написав:Если вернет, конечно, система не может же стопроцентно выявлять злоумышленников.

Ну если скоринг работает правильно, то по идее большую часть всех желающих должно отсеивать еще на стадии подачи заявки. Потому что информация о них уже должна существовать в определенных базах. И аферисты с новыми поддельными паспортами уже не смогут взят кредит так просто.

Да, но желающие заработать лёгкие деньги всё равно попытаются сделать своего дело, поэтому насколько умная скоринговая система и зависит имеет ли p2p в Украине будущее. Сам решил пока немного подождать как проявит себя эта платформа, но уже и сам подумываю сделать пару тестовых вложений.
Distance
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 04.09.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:58

  Distance написав:Если вернет, конечно, система не может же стопроцентно выявлять злоумышленников.

Да нет особо смысла прогорать ради одного кредита на 15 тысяч (максимум). Чтобы тебя потом забанили везде и вся? Оно того не стоит, имхо. Я думаю что если не отдает, не значит аферист, а с большей долей вероятности просто не рассчитал силы и внесет позже.
jeetareest
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 21.10.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1234>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Выгодные инвестиции в микро кредитование 30-80% в месяц
Anonymous » П'ят 10 жов, 2014 15:26
0 3461
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 жов, 2014 15:26
marsi1
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55013)
28.03.2018 17:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.