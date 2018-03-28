P2P кредитование

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 28 бер, 2018 12:34
gh78 А каков был процент и общая сумма кредита, интересно? Ну это же еще не значит, что не вернут, могут быть и задержки..
Додано: Сер 28 бер, 2018 12:41
Додано: Сер 28 бер, 2018 12:49
Distance,
Когда заявка закрыта - я уже не могу увидеть сумму заявки (до 5000грн точно) и цель. Я вижу только то, что я проинвестировал 500грн
Кредит был на 2 недели, ставка 170%, вероятность дефолта (по памяти, сейчас не видно) - около 20%
Доходы заемщика пишут 11500 в мес, что вроде внушило доверие. По времени размещения заявки, и времени её "выдачи на суд народный", было видно, что скорее всего её ещё прозванивал скоринг. Что тоже засчитал как плюс
Справедливости ради - это была самая рисковая моя инвестиция.
Тоже думаю, что не всё потеряно.
Посмотрим как будут погашаться "надёжные" заявки
Додано: Сер 28 бер, 2018 12:58
Под менее рисковыми заявками я понимаю под 48-52%, с вероятностью дефолта 5%. Ну или чуть больше
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:05
Cutulu
Да. Получается, человеку больше будет отдавать, так еще и уровень надежности уменьшится, если я правильно понимаю. Потом будет под больший процент брать. Если будет, конечно, вообще.
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:32
Ну да, разница дефолта существенна.
Если вернет, конечно, система не может же стопроцентно выявлять злоумышленников.
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:39
Ну если скоринг работает правильно, то по идее большую часть всех желающих должно отсеивать еще на стадии подачи заявки. Потому что информация о них уже должна существовать в определенных базах. И аферисты с новыми поддельными паспортами уже не смогут взят кредит так просто.
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:40
Да, но желающие заработать лёгкие деньги всё равно попытаются сделать своего дело, поэтому насколько умная скоринговая система и зависит имеет ли p2p в Украине будущее. Сам решил пока немного подождать как проявит себя эта платформа, но уже и сам подумываю сделать пару тестовых вложений.
Додано: Сер 28 бер, 2018 15:58
Да нет особо смысла прогорать ради одного кредита на 15 тысяч (максимум). Чтобы тебя потом забанили везде и вся? Оно того не стоит, имхо. Я думаю что если не отдает, не значит аферист, а с большей долей вероятности просто не рассчитал силы и внесет позже.
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