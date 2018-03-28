RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Залучення коштів
/
P2P кредитование

P2P кредитование
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:11

jeetareest Зависит от человека, на своём опыте понял, что сумма за которую готовы кинуть бывает разная, даже если кажется что это совсем не много.
Distance
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 04.09.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:14

  Distance написав:jeetareest Зависит от человека, на своём опыте понял, что сумма за которую готовы кинуть бывает разная, даже если кажется что это совсем не много.

Сразу так все пессимистично настроились, вдруг человек забыл просто. Пока еще ничего не ясно, воспринимайте лучше как возможность заработать немного больше. Все-равно так или иначе они должны работать с должниками, поэтому еще не все потеряно.
Cutulu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Выгодные инвестиции в микро кредитование 30-80% в месяц
Anonymous » П'ят 10 жов, 2014 15:26
0 3461
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 жов, 2014 15:26
marsi1
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55013)
28.03.2018 17:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.