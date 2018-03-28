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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:11
jeetareest Зависит от человека, на своём опыте понял, что сумма за которую готовы кинуть бывает разная, даже если кажется что это совсем не много.
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:14
Сразу так все пессимистично настроились, вдруг человек забыл просто. Пока еще ничего не ясно, воспринимайте лучше как возможность заработать немного больше. Все-равно так или иначе они должны работать с должниками, поэтому еще не все потеряно.
Додано: Чет 29 бер, 2018 14:31
Re: P2P кредитование
А есть те кто вывел суммы и укажите минималки? Или есть уже более существенные? Если можно скриншоты. (Дабы избежать раскрутки и пампа) данной площадки.
Додано: Чет 29 бер, 2018 15:01
Прийшов перший PR емейл
трішки цифр
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