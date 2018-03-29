P2P кредитование

Distance написав:jeetareest Зависит от человека, на своём опыте понял, что сумма за которую готовы кинуть бывает разная, даже если кажется что это совсем не много.
Сразу так все пессимистично настроились, вдруг человек забыл просто. Пока еще ничего не ясно, воспринимайте лучше как возможность заработать немного больше. Все-равно так или иначе они должны работать с должниками, поэтому еще не все потеряно.
MASolomko написав:jeetareest, это понятно, но на сколько рентабельно это вопрос.
Как я вижу картину затрат. Для заёмщика: — наличие персонифицированной платежной карты (карта с именем и, возможно, фото); — скоринг //за счёт FinHub — заявка на кредит //время, за счёт FinHub — ожидание инвесторов до 7 дней и подписание договора (24 часа); — одноразовая комиссия за выдачу кредита в размере 5% от его суммы //про эту комиссию я забыл — погашение кредита //через FinHub 1%, через СЭП согласно тарифам банка ИТОГО: компания стабильно имеет 5% (от 25 до 750 грн) с каждого кредита.
Для инвестора: — пополнение кошелька //за счёт FinHub — вывод денег с кошелька 1% + комиссия банка за нецелевое пополнение.
Далее система рисует картины (зарегистрировался на сайте и смотрел заявки). Пример из заявок 1: чел хочет взять 3'500 грн на 30 дней, по окончании ему необходимо вернуть 4'025.03 грн, доходность 127.76%. Если кто-то инвестирует его полностью, то на кошелёк он должен получить 3'867.53 грн с учётом дохода. Получается компания 157,05 грн забирает себе (а не должна по их сайту). Пример из заявок 2: чел хочет взять 10'600 грн на 12 месяцев, по окончании ему необходимо вернуть 1'201.38×12=14'416.56 грн, доходность 53.18%. Если кто-то вложит всё сумму, то доход вместе с кредитом составит 16'237,08 грн. Кто будет компенсировать недостачу 1'820,52 грн?
Ну в любом случае это выгодно. Только мне не очень понятно, откуда взялась сумма 1820.52 грн? Если это 5% от 10600 - то это 530 грн. Хотелось бы этот момент уточнить подробнее.
jeetareest написав:Только мне не очень понятно, откуда взялась сумма 1820.52 грн?
Система FinHub для инвестора по заявке нарисовала: — ежемесячный платеж по кредиту 1'201,38 грн; — доходность инвестора 53,18%.
Если кредитор будет на протяжении года погашать планово как рекомендует сайт, то он всего перечислит (1'201,38 грн × 12 месяц) = 14'416,56 грн.
Если инвестор вложил все 10'600 грн, то с учётом озвученной доходности получит (10'600 грн × 53,18%) = 5'637,08 грн прибыли. Итого ему должны вернут (10'600 + 5'637,08) = 16'237,08 грн.
Кредитор обязан погасить 14'416,56 грн. Инвестору должны вернуть 16'237,08 грн. 14'416,56 – 16'237,08 = –1'820,52 грн.
Но мои рассчеты, как бы, пишут не верны ибо:
gh78 написав:по заявкам больше месяца так получается, потому что заемщик вместе с процентами выплачивает и часть тела долга. Соответственно кредитор получает обратно ежемесячно: процент + часть тела. Поэтому доходность "в деньгах" получается меньше, т.к. тело постоянно уменьшается.
Например: заем на 12000грн на 12 мес. Кредитор дал 12000грн. Получается в первый месяц кредитор получает 1000грн+%, и тело остаётся 11000грн. Во второй месяц: 1000грн+%. Тело остаётся 10000грн. И т.д.
Ответ получен от поддержки, на практике пока не успел проверить.