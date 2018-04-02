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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:21
Re: P2P кредитование
вроді як все рівно поповнення із карти перше йде на гаманець (можан переконатись в цьому якщо клацнути на "Кошелек" и глянут иісторію транзакцій
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Додано: Пон 02 кві, 2018 15:34
Re: P2P
Кошелек они используют как шлюз чтобы возврат кредитных средств падал на баланс finhub пока кредитор надумает выводить средства finhub их будет использовать, по "своему" назначению.
Это логично и правильно.
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