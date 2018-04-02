RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Залучення коштів
/
P2P кредитование

P2P кредитование
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:10

Сегодня по заявкам жарко
gh78
 
Повідомлень: 122
З нами з: 25.04.17
Подякував: 124 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:21

Re: P2P кредитование

  FOXes написав:можно заводить прямо с карты под выбранную инвестицию.


вроді як все рівно поповнення із карти перше йде на гаманець (можан переконатись в цьому якщо клацнути на "Кошелек" и глянут иісторію транзакцій
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1832
З нами з: 01.06.14
Подякував: 149 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:34

Re: P2P

Кошелек они используют как шлюз чтобы возврат кредитных средств падал на баланс finhub пока кредитор надумает выводить средства finhub их будет использовать, по "своему" назначению.
Это логично и правильно. :D
FOXes
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33
З нами з: 14.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Выгодные инвестиции в микро кредитование 30-80% в месяц
Anonymous » П'ят 10 жов, 2014 15:26
0 3479
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 жов, 2014 15:26
marsi1
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.