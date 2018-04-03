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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:21
Re: P2P кредитование
вроді як все рівно поповнення із карти перше йде на гаманець (можан переконатись в цьому якщо клацнути на "Кошелек" и глянут иісторію транзакцій
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Додано: Пон 02 кві, 2018 15:34
Re: P2P
Кошелек они используют как шлюз чтобы возврат кредитных средств падал на баланс finhub пока кредитор надумает выводить средства finhub их будет использовать, по "своему" назначению.
Это логично и правильно.
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:56
таки да! градус зашкалює ))
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Додано: Пон 02 кві, 2018 16:11
Ого. Это какой-то жирный инвестор зашёл? Было 8 заявок, и через пару минут уже 4 проинвестировалось.
Обычно собирается долго, и минимальными ставками. А тут вдруг кто-то завалил всё одним выстрелом чтоли?
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:15
по інвестиціях ліміту (на відміну по кредитах - макс 15К) на суму немає
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