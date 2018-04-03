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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:10

Сегодня по заявкам жарко
gh78
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:21

Re: P2P кредитование

  FOXes написав:можно заводить прямо с карты под выбранную инвестицию.


вроді як все рівно поповнення із карти перше йде на гаманець (можан переконатись в цьому якщо клацнути на "Кошелек" и глянут иісторію транзакцій
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:34

Re: P2P

Кошелек они используют как шлюз чтобы возврат кредитных средств падал на баланс finhub пока кредитор надумает выводить средства finhub их будет использовать, по "своему" назначению.
Это логично и правильно. :D
FOXes
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:56

  gh78 написав:Сегодня по заявкам жарко

таки да! градус зашкалює ))
http://prntscr.com/izph78
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:11

Ого. Это какой-то жирный инвестор зашёл? Было 8 заявок, и через пару минут уже 4 проинвестировалось.
Обычно собирается долго, и минимальными ставками. А тут вдруг кто-то завалил всё одним выстрелом чтоли? :)
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:15

по інвестиціях ліміту (на відміну по кредитах - макс 15К) на суму немає
:mrgreen:
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
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