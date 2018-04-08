P2P кредитование

127%. Категорию сейчас не видно уже.
Думаю на неделе погасится. А то погашение попало на страстную пятницу, потом праздники...
Ну и заёмщик что-то же внёс. Только не всю сумму
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Пон 09 кві, 2018 08:27
Додано: Пон 09 кві, 2018 09:05
чого правди таїти - це одна з найризикованіших інвестицій
я наразі диверсифікую інвестиції - трішки сього, трішко того
думаю, все буде гаразд!
успіхів!
+50грн !
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