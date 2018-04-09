P2P кредитование

Додано: Вів 10 кві, 2018 11:24

Реальную статистику видят только инсайдеры.

Моя статистика пока не очень. Но не думаю, что текущие невозвраты - это 100% потери.



Ньюанс номер 2: сначала я вкладывался в короткие займы (типа "до зарплаты"), они же более доходные и рисковые. Статистику хотелось увидеть побыстрее. Возможно поэтому пока статистика не радует.



Там же есть и другие займы, типа "потребительских кредитов", менее рисковые, менее доходные, суммы побольше, и сроком до 12 мес.

У меня такие тоже есть, но в такие я начал вкладывать чуть позже, и по ним ещё не пришли сроки оплат (даже первого платежа). По идее по ним статистика обещает быть лучше.



Однозначный вывод пока не могу сделать. Среди коротких инвестиций (самых рисковых) - у меня пока ситуация в общем 50на50, с перспективой улучшения. Появились уже свои мысли на что смотреть при выдаче, чтоб не прогореть (типа "стратегия"). Поначалу вкладывал в "шо попало", т.к. не было вообще понимания

Если длинные инвестиции будут без неприятных сюрпризов, то можно будет сказать, что "не всё так плохо", и откорректировать стратегию в их сторону.

А если с текущей просрочкой вопрос хорошо решится - то вообще "всё хорошо"



Наблюдаем