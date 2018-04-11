P2P кредитование

127%. Категорию сейчас не видно уже.
Думаю на неделе погасится. А то погашение попало на страстную пятницу, потом праздники...
Ну и заёмщик что-то же внёс. Только не всю сумму
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Пон 09 кві, 2018 08:27
Додано: Пон 09 кві, 2018 09:05
чого правди таїти - це одна з найризикованіших інвестицій
я наразі диверсифікую інвестиції - трішки сього, трішко того
думаю, все буде гаразд!
успіхів!
+50грн !
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Додано: Вів 10 кві, 2018 08:45
p2p
greenozon
Такой вопрос к вам вы очень активны в это ветке) Даже посты с поздравлением Пасхи продублировали на форум)
Возможно вы имеете прямое отношение к finhub ?
Хотя наивный вопрос...? Если даже так кто тут признается!
А статистика печальная весьма невозвратов много я так понял..
Додано: Вів 10 кві, 2018 11:24
Реальную статистику видят только инсайдеры.
Моя статистика пока не очень. Но не думаю, что текущие невозвраты - это 100% потери.
Ньюанс номер 2: сначала я вкладывался в короткие займы (типа "до зарплаты"), они же более доходные и рисковые. Статистику хотелось увидеть побыстрее. Возможно поэтому пока статистика не радует.
Там же есть и другие займы, типа "потребительских кредитов", менее рисковые, менее доходные, суммы побольше, и сроком до 12 мес.
У меня такие тоже есть, но в такие я начал вкладывать чуть позже, и по ним ещё не пришли сроки оплат (даже первого платежа). По идее по ним статистика обещает быть лучше.
Однозначный вывод пока не могу сделать. Среди коротких инвестиций (самых рисковых) - у меня пока ситуация в общем 50на50, с перспективой улучшения. Появились уже свои мысли на что смотреть при выдаче, чтоб не прогореть (типа "стратегия"). Поначалу вкладывал в "шо попало", т.к. не было вообще понимания
Если длинные инвестиции будут без неприятных сюрпризов, то можно будет сказать, что "не всё так плохо", и откорректировать стратегию в их сторону.
А если с текущей просрочкой вопрос хорошо решится - то вообще "всё хорошо"
Наблюдаем
Додано: Сер 11 кві, 2018 09:54
Re: P2P кредитование
аналог в беларусси
Додано: Сер 11 кві, 2018 23:08
Re: P2P кредитование
прямого не маю,
просто почав раніше то й ділюсь власним досвідом з народом
є трішки, але тут як то кажуть сам дурак - спочатку ганявся за високими (= найбільш ризиковими) %
зате вчора і сьогодні вже (вперше) побачив записи із рейтингом "А" ! (раніше було від B і далі вниз
+50грн !
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Додано: Сер 11 кві, 2018 23:10
Re: P2P кредитование
вірна тактика треба більше часу і 2) з часом приходить досвід )
ну і треба розуміти що це не аналог депозитів, де заніс і забув, тут треба думати і зважено приймати рішення
+50грн !
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