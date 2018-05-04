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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 08:27

  greenozon написав:який відсоток і категорія ризику була в даній інвестиції?

127%. Категорию сейчас не видно уже.
Думаю на неделе погасится. А то погашение попало на страстную пятницу, потом праздники...
Ну и заёмщик что-то же внёс. Только не всю сумму
gh78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 09:05

чого правди таїти - це одна з найризикованіших інвестицій
я наразі диверсифікую інвестиції - трішки сього, трішко того
думаю, все буде гаразд!

успіхів!
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 08:45

p2p

greenozon
Такой вопрос к вам вы очень активны в это ветке) Даже посты с поздравлением Пасхи продублировали на форум)
Возможно вы имеете прямое отношение к finhub ?
Хотя наивный вопрос...? Если даже так кто тут признается!

А статистика печальная весьма невозвратов много я так понял.. :!:
FOXes
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:24

Реальную статистику видят только инсайдеры.
Моя статистика пока не очень. Но не думаю, что текущие невозвраты - это 100% потери.

Ньюанс номер 2: сначала я вкладывался в короткие займы (типа "до зарплаты"), они же более доходные и рисковые. Статистику хотелось увидеть побыстрее. Возможно поэтому пока статистика не радует.

Там же есть и другие займы, типа "потребительских кредитов", менее рисковые, менее доходные, суммы побольше, и сроком до 12 мес.
У меня такие тоже есть, но в такие я начал вкладывать чуть позже, и по ним ещё не пришли сроки оплат (даже первого платежа). По идее по ним статистика обещает быть лучше.

Однозначный вывод пока не могу сделать. Среди коротких инвестиций (самых рисковых) - у меня пока ситуация в общем 50на50, с перспективой улучшения. Появились уже свои мысли на что смотреть при выдаче, чтоб не прогореть (типа "стратегия"). Поначалу вкладывал в "шо попало", т.к. не было вообще понимания
Если длинные инвестиции будут без неприятных сюрпризов, то можно будет сказать, что "не всё так плохо", и откорректировать стратегию в их сторону.
А если с текущей просрочкой вопрос хорошо решится - то вообще "всё хорошо"

Наблюдаем
gh78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:54

Re: P2P кредитование

аналог в беларусси http://kubyshka.by/
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 23:08

Re: P2P кредитование

  FOXes написав:Возможно вы имеете прямое отношение к finhub ?


прямого не маю,
просто почав раніше то й ділюсь власним досвідом з народом :)


  FOXes написав:А статистика печальная весьма невозвратов много я так понял..


є трішки, але тут як то кажуть сам дурак - спочатку ганявся за високими (= найбільш ризиковими) %

зате вчора і сьогодні вже (вперше) побачив записи із рейтингом "А" ! (раніше було від B і далі вниз
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 23:10

Re: P2P кредитование

  gh78 написав:Наблюдаем


вірна тактика :) треба більше часу і 2) з часом приходить досвід )

ну і треба розуміти що це не аналог депозитів, де заніс і забув, тут треба думати і зважено приймати рішення
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:28

Досрочно погасился кредит до июня. Правда взнос был минимальным, и заработок тоже. Но для статистики пригодится
gh78
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 11:17

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:59

FINHUB реальные проценты по инвестициям!

Внимание будьте внимательны FINHUB "мылит" глаза инвесторам!
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присмотрел инвестицию 12 мес под 70% годовых. ввожу инвестирую 1000грн
должен получить 1700грн, а по факту выходит 1384грн.
Позвонил в FINHUB службу поддержки мне подсказали под номинальной понимают: все полученные от заемщика часть тела кредита + проценты инвестируются сразу в новый кредит с аналогичной доходностью и тогда мы получим в год славные 70% годовых. :!: :lol: что весьма меня удивило.
А по факту получаем фактическую доходность по инвестиции 38.4%годовых. Зображення
FOXes
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