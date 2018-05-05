P2P кредитование

FOXes, это уже обсуждали в теме. Там процент начисляется на остаток инвестиции.
Если инвестиция погашается ежемесячно - то получается "вроде как" ставка меньше. Но это происходит за счёт уменьшения тела инвестиции.
Если инвестиция ДО месяца - такой ситуации нет. Т.к. инвестиция лежит целиком весь срок, и погашается тоже целиком.
Немного моего опыта:
одна из самых убыточных инвестиций погасилась полностью, с просрочкой около месяца. Что резко вытащило доходность (уменьшилась просрочка + добавился доход за просрочку)
Одна неудачная минимальная инвестиция в просрочке больше месяца. Без движений.
В конце апреля-начале мая - выпало в просрочку ряд инвестиций. Пока по ним просрочка около недели (где-то больше, где-то меньше), ещё рано паниковать.
Именно из-за этих (пока, надеюсь, временных) просрочек - общий результат инвестирования - минусовой. В случае их погашения, соответственно будет плюсовой