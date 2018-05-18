RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Залучення коштів
/
P2P кредитование

P2P кредитование
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 08:50

FOXes, это уже обсуждали в теме. Там процент начисляется на остаток инвестиции.
Если инвестиция погашается ежемесячно - то получается "вроде как" ставка меньше. Но это происходит за счёт уменьшения тела инвестиции.
Если инвестиция ДО месяца - такой ситуации нет. Т.к. инвестиция лежит целиком весь срок, и погашается тоже целиком.

Немного моего опыта:
одна из самых убыточных инвестиций погасилась полностью, с просрочкой около месяца. Что резко вытащило доходность (уменьшилась просрочка + добавился доход за просрочку)
Одна неудачная минимальная инвестиция в просрочке больше месяца. Без движений.
В конце апреля-начале мая - выпало в просрочку ряд инвестиций. Пока по ним просрочка около недели (где-то больше, где-то меньше), ещё рано паниковать.
Именно из-за этих (пока, надеюсь, временных) просрочек - общий результат инвестирования - минусовой. В случае их погашения, соответственно будет плюсовой
gh78
 
Повідомлень: 133
З нами з: 25.04.17
Подякував: 124 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 10:28

В платформі покращили головну дошку із займами (дешборд) + появились нові цікаві атрибути займу, наприклад - http://prntscr.com/jec41z
що таке PTI - http://prntscr.com/jec6at

Теж маю пару висяків (прострочка більше місяця), але тут далось взнаки те, що погано підходив до вибору займу - дивився лише на відсоток, а варто було аналізувати інші параметри.
Також вирішив, що краще ніж одна велика інвестиція - пару дрібніших. Спрацьовує ефект диверсифікації і загальний ризик, вважаю, зменшується.

В категорію ризику "Е" або не вкладаю або мінімальну суму (якщо інші параметри ОК)

Багато цікавої інформації і стратегій отримую із розсилки, що приходить від сервісу - от недавно вийшла "Академия инвестора - выпуск №3"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2032
З нами з: 01.06.14
Подякував: 160 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:06

Re: P2P кредитование

Решил пополнить кошелек FinHub. Ввёл данные своей карты, дошёл до кода подтверждения и далее завис... Код не приходит :(

Звоню в поддержку — трубку никто не взял. Ещё час работы судя по графику на сайте, но решили видимо перед выходными выйти пораньше...

Ещё раз повторяю операцию, аналогично. Видимо не мой день, плюнул на это дело.

Зашёл в интернет-банкинг. Увидел по две операции: списание покупки 1 грн (Авторизація картки на LOOKUPCODE: ######;. Код підтвердження ######) и после возврат (Скасування операції: LOOKUPCODE: ######;, KYIV).
Ходьба бы на сайте написали, что смотрите SMS или в выписке по карте.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 72
З нами з: 08.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:31

В результаті вдалось поповнити гаманець FH?

напишість їм ваше зауваження на пошту - зазвичай відповідають оперативно.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2032
З нами з: 01.06.14
Подякував: 160 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:46

  MASolomko написав:Решил пополнить кошелек FinHub. Ввёл данные своей карты, дошёл до кода подтверждения и далее завис... Код не приходит :(

Звоню в поддержку — трубку никто не взял. Ещё час работы судя по графику на сайте, но решили видимо перед выходными выйти пораньше...

Ещё раз повторяю операцию, аналогично. Видимо не мой день, плюнул на это дело.

Зашёл в интернет-банкинг. Увидел по две операции: списание покупки 1 грн (Авторизація картки на LOOKUPCODE: ######;. Код підтвердження ######) и после возврат (Скасування операції: LOOKUPCODE: ######;, KYIV).
Ходьба бы на сайте написали, что смотрите SMS или в выписке по карте.

Наверно карта привата? Они же не присылают смс на суммы меньше 100грн.

Сегодня начали приходить смс-уведомления о поступлениях средств (погашение кредитов, платежей)
gh78
 
Повідомлень: 133
З нами з: 25.04.17
Подякував: 124 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:10

  greenozon написав:В результаті вдалось поповнити гаманець FH?
Так. Вирішив ще раз виконати спробу. Код підтвердження отримав у підтримки банку.

  gh78 написав:Наверно карта привата?
Да.

  gh78 написав:Они же не присылают смс на суммы меньше 100грн.
Уведомления с кодом про авторизацию карты на сайте приходят и сообщением, и дублем в мобильное приложение (скорее у меня так настроено).

  gh78 написав:Сегодня начали приходить смс-уведомления о поступлениях средств (погашение кредитов, платежей)
Поддержка уведомила о трудностях с обновлением выписки, получение уведомлений.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 72
З нами з: 08.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:19

  MASolomko написав:
  gh78 написав:Сегодня начали приходить смс-уведомления о поступлениях средств (погашение кредитов, платежей)
Поддержка уведомила о трудностях с обновлением выписки, получение уведомлений.

Это я писал про финхаб. Раньше о поступлении оплаты по кредиту можно было узнать только зайдя в кабинет, и глянув в кошелёк
gh78
 
Повідомлень: 133
З нами з: 25.04.17
Подякував: 124 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Выгодные инвестиции в микро кредитование 30-80% в месяц
Anonymous » П'ят 10 жов, 2014 15:26
0 3631
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 жов, 2014 15:26
marsi1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.