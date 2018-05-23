P2P кредитование

FOXes, это уже обсуждали в теме. Там процент начисляется на остаток инвестиции. Если инвестиция погашается ежемесячно - то получается "вроде как" ставка меньше. Но это происходит за счёт уменьшения тела инвестиции. Если инвестиция ДО месяца - такой ситуации нет. Т.к. инвестиция лежит целиком весь срок, и погашается тоже целиком.
Немного моего опыта: одна из самых убыточных инвестиций погасилась полностью, с просрочкой около месяца. Что резко вытащило доходность (уменьшилась просрочка + добавился доход за просрочку) Одна неудачная минимальная инвестиция в просрочке больше месяца. Без движений. В конце апреля-начале мая - выпало в просрочку ряд инвестиций. Пока по ним просрочка около недели (где-то больше, где-то меньше), ещё рано паниковать. Именно из-за этих (пока, надеюсь, временных) просрочек - общий результат инвестирования - минусовой. В случае их погашения, соответственно будет плюсовой
Теж маю пару висяків (прострочка більше місяця), але тут далось взнаки те, що погано підходив до вибору займу - дивився лише на відсоток, а варто було аналізувати інші параметри. Також вирішив, що краще ніж одна велика інвестиція - пару дрібніших. Спрацьовує ефект диверсифікації і загальний ризик, вважаю, зменшується.
В категорію ризику "Е" або не вкладаю або мінімальну суму (якщо інші параметри ОК)
Багато цікавої інформації і стратегій отримую із розсилки, що приходить від сервісу - от недавно вийшла "Академия инвестора - выпуск №3"
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Решил пополнить кошелек FinHub. Ввёл данные своей карты, дошёл до кода подтверждения и далее завис... Код не приходит
Звоню в поддержку — трубку никто не взял. Ещё час работы судя по графику на сайте, но решили видимо перед выходными выйти пораньше...
Ещё раз повторяю операцию, аналогично. Видимо не мой день, плюнул на это дело.
Зашёл в интернет-банкинг. Увидел по две операции: списание покупки 1 грн (Авторизація картки на LOOKUPCODE: ######;. Код підтвердження ######) и после возврат (Скасування операції: LOOKUPCODE: ######;, KYIV). Ходьба бы на сайте написали, что смотрите SMS или в выписке по карте.
MASolomko написав:Решил пополнить кошелек FinHub. Ввёл данные своей карты, дошёл до кода подтверждения и далее завис... Код не приходит
Звоню в поддержку — трубку никто не взял. Ещё час работы судя по графику на сайте, но решили видимо перед выходными выйти пораньше...
Ещё раз повторяю операцию, аналогично. Видимо не мой день, плюнул на это дело.
Зашёл в интернет-банкинг. Увидел по две операции: списание покупки 1 грн (Авторизація картки на LOOKUPCODE: ######;. Код підтвердження ######) и после возврат (Скасування операції: LOOKUPCODE: ######;, KYIV). Ходьба бы на сайте написали, что смотрите SMS или в выписке по карте.
Наверно карта привата? Они же не присылают смс на суммы меньше 100грн.
Сегодня начали приходить смс-уведомления о поступлениях средств (погашение кредитов, платежей)
Viber, Telegram, WhatsApp — всё это можно использовать для уведомлений.
Инвестиции через мобильные устройства делать не удобно. Договор не сохранишь и потом его в кабинете не найдешь, надо в поддержку обращаться.
Кстати, заёмщики рисуют высокие зарплаты. Некоторым месяц потерпеть и у него на руках сумма займа.
ps Формула "тикания" дохода на краткосрочные кредиты (до 30 дней): (Д% ÷100%) ÷ Г × дн.Кр × с.Кр, где: Д% — доходность в процентах; Г — количество дней в году; дн.Кр — срок кредита; с.Кр — сумма кредита.
Округляют в меньшую сторону для инвестора. Цифра доходности в списке заявок рисуется немного меньшей (округляют в меньшую сторону до целых), чем после принятия инвестиции.
Если производить постепенное погашение заёмщиком краткосрочного кредита, то это никак не повлияет на уменьшение процентов по ним (доходности инвестора). Проценты всё равно считают от изначальной суммы взятой в займ.