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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:11

Нарешті! сталося - нотифікації про події на сервісі на пошту! :)
наприклад
http://prntscr.com/jlyqlt
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Сегодня подкинули А-заявок
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:04

Re: P2P кредитование

Выпуски «Академии инвестора»:
— № 1 ”Просрочка платежа по займу — от краткосрочной до «90+» дней
— № 2 ”Кредиты до зарплаты Vs потребительские кредиты, куда лучше инвестировать?
— № 3 “Стратегия инвестирования и риски дефолта
— № 4 “Подходы к оценке риска дефолта заемщиков
— № 5 “Группы риска потенциальных заемщиков
— № 6 Иллюстрирация к предыдущему выпуску
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 17:59

Re: P2P кредитование

  greenozon написав:скоріш за все СМС інформування коштує грошей (ймовірно не малих)..
хоча фіча - БОМБА, ідеш собі на обід а тут бац - повернення інвестицій + заробіток!


СМС-ки вже не ходять
видать дорого вийшло

зате на пошту приходить два типи нотифікацій -
1) про дохід + повернення капіталу
2) коли інвестиція проінвестована на 100% і видана в кредит

із хотілок - було б класно створити сервіс підписки для інвесторів, наприклад - "вишли мені на пошту нагадування, якщо буде заявка із ризиком "А" на 3 місяці із відсотком в мені від X до Y

:)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:52

Re: P2P кредитование

Инвестиция по E-заявке оказалась удачнее, чем по В-заявке. Последний не вложился в срок и попадает на просрочку.

Обе заявки были краткосрочные, заёмщики указывали более-менее реальную зарплату. Заёмщик из категории Е имел уже кредитную историю в других организациях (холост и без детей, ~25 лет), в то время как заёмщик из категории В (женат, с ребёнком, 36 лет) — нет.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:29

Цікаві спостереження!

я теж зробив деякий висновок - якщо займає людина із з-п наприклад 15000 чи 20000 (таких було декілька в моїй практиці) - в більшості випадків віддають із запізенням або й ще гірше...
стараюсь наразі в крайньому випадку інвестувати в такі пропозиції...
більше орієнтуюсь на рівень А чи Б + деякі інші критерії.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:55

  greenozon написав:...в більшості випадків віддають із запізенням або й ще гірше...
Який середній та максимальний строки запізнень?
MASolomko
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