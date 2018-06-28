наприклад
|
|
|
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Чет 24 тра, 2018 12:11
Нарешті! сталося - нотифікації про події на сервісі на пошту!
наприклад
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:04
Re: P2P кредитование
Выпуски «Академии инвестора»:
— № 1 ”
— № 2 ”
— № 3 “
— № 4 “
— № 5 “
— № 6
Додано: Нед 10 чер, 2018 17:59
Re: P2P кредитование
СМС-ки вже не ходять
видать дорого вийшло
зате на пошту приходить два типи нотифікацій -
1) про дохід + повернення капіталу
2) коли інвестиція проінвестована на 100% і видана в кредит
із хотілок - було б класно створити сервіс підписки для інвесторів, наприклад - "вишли мені на пошту нагадування, якщо буде заявка із ризиком "А" на 3 місяці із відсотком в мені від X до Y
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:52
Re: P2P кредитование
Инвестиция по E-заявке оказалась удачнее, чем по В-заявке. Последний не вложился в срок и попадает на просрочку.
Обе заявки были краткосрочные, заёмщики указывали более-менее реальную зарплату. Заёмщик из категории Е имел уже кредитную историю в других организациях (холост и без детей, ~25 лет), в то время как заёмщик из категории В (женат, с ребёнком, 36 лет) — нет.
Додано: Суб 23 чер, 2018 17:29
Цікаві спостереження!
я теж зробив деякий висновок - якщо займає людина із з-п наприклад 15000 чи 20000 (таких було декілька в моїй практиці) - в більшості випадків віддають із запізенням або й ще гірше...
стараюсь наразі в крайньому випадку інвестувати в такі пропозиції...
більше орієнтуюсь на рівень А чи Б + деякі інші критерії.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Суб 23 чер, 2018 17:55
Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:28
Re: P2P кредитование
В какой кредит (долго-, краткосрочный) и категорию риска (А, В, С...) инвестировал?
Заёмщик на какую сумму оформлял кредит в общем?
Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:39
Я уже всего не помню, и скринов не делал.
Короткий, по-моему 14 дней, под 170 годовых. Наверно это была категория Д.
Общую сумму не помню.
Это была наверно одна их первых моих инвестиций, можно сказать наугад
|