P2P кредитование

MASolomko написав:Який середній та максимальний строки запізнень?
важко порахувати, бо список вже великий (надцять екранів) і щоб зрозуміти що всередині треба клацати по кожному запису, і що не дуже приємно - після повернення назад загальний список може пересортуватись Є вже деякі записи >4 міс (називаються "Безнадежная просрочка", коричневого кольору http://prntscr.com/k12zds) але це власне ті, які я брав не надто обдумуючи, зважаючи лише на один критерій - %%%
Практика - найкраща мати вчимось на своїх граблях.
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MASolomko написав:Инвестиция по E-заявке оказалась удачнее, чем по В-заявке. Последний не вложился в срок и попадает на просрочку.
Последний закрыл займ — 1,5 месяца против запрошенного месяца.
В выписке кошелька отображается отдельными строками: — погашение суммы займа; — доход от инвестиции (проценты по займу); — доход за просрочку до 7 дней (штраф); — доход за просрочку до 25–30 дней (штраф).
Общий доход увеличился в 1,5 раза от планируемой суммы инвестиции.
Однак, хтось вже встиг профінансувати заявку сьогодні і нічого не залишилось. А я навіть не бачив, коли та заявка з'явилась. Напевно, повинна існувати якась програмка для автоінформування про нові заявки.