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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 09:23

Re: P2P кредитование

  MASolomko написав:Який середній та максимальний строки запізнень?

важко порахувати, бо список вже великий (надцять екранів) і щоб зрозуміти що всередині треба клацати по кожному запису,
і що не дуже приємно - після повернення назад загальний список може пересортуватись :(
Є вже деякі записи >4 міс (називаються "Безнадежная просрочка", коричневого кольору http://prntscr.com/k12zds)
але це власне ті, які я брав не надто обдумуючи, зважаючи лише на один критерій - %%% :) :)

Практика - найкраща мати :)
вчимось на своїх граблях.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:59

Re: P2P кредитование

  MASolomko написав:Инвестиция по E-заявке оказалась удачнее, чем по В-заявке. Последний не вложился в срок и попадает на просрочку.
Последний закрыл займ — 1,5 месяца против запрошенного месяца.

В выписке кошелька отображается отдельными строками:
— погашение суммы займа;
— доход от инвестиции (проценты по займу);
— доход за просрочку до 7 дней (штраф);
— доход за просрочку до 25–30 дней (штраф).

Общий доход увеличился в 1,5 раза от планируемой суммы инвестиции.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 18:17

Давно такого не було - http://prntscr.com/k9k6w9
:!: :?: :idea:
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 08:43

Re: P2P кредитование

Однак, хтось вже встиг профінансувати заявку сьогодні і нічого не залишилось. А я навіть не бачив, коли та заявка з'явилась. Напевно, повинна існувати якась програмка для автоінформування про нові заявки.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 10:49

Re: P2P кредитование

Зашел на сайт, вижу 3 заявк (2 на 12 месяцев и 1 почти до месяца).


Видимо после выходных постепенно обрабатывают заявки. Если так пойдет и дальше, то будут работать без выходных :D А там глядишь и тарифы поднимут...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:06

Re: P2P кредитование

Для инвесторов переработали страницу статистики инвестиций
https://my.finhub.ua/investor/cabinet

Сделали графическое представление, отобразили все виды просрочек, которые есть в системе, и сколько портфелей находится в каждом виде.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 07:05

Підтверджую,
зроблена дуже гарна і інформативна візуалізація в кабінеті інвестора на головній сторінці
Приклад із журналу "Академія інвестора" (який власноруч випускає ФінХаб)

http://prntscr.com/kd2qpy
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 07:23

Спостереження -
за останні пару днів (може й більше) пропонуються лише 12-міс інвестиції категорій C і далі
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