P2P кредитование

Додано: П'ят 28 вер, 2018 16:12

Итак, прошол ещё один месяц с того времени как я приводил краткую статистику по finhub.ua здесь на finance.ua.

Из займов, по которым должны были прейти платежы, и займов, по которым ещё не должны, но таки пришли, всего набралось 43.

Сейчас в просрочке 14 из 43. половина из которых краткосрочные, половина -долгосрочные. 5 из 7 долгосрочных в просрочке ушли в просрочку после выплаты платежа за 1 месяц. 1 из 7 краткосрочных в просрочке частично погасил долг.

20 из 43 выплачивают согласно графика выплат.

9 из 43 выплатили кредит полностью. Из них 1 с просрочкой в 2 дня и 1 после 21 дня просрочки 1го платежа погасил долгосрочный на 12 месяцев. Вообще 6 из 9 выплаченых это досрочно выплаченые долгосрочные займы. И только 1 из 9 выплатил займ в назначеный день.

Оставим краткосрочные, я думаю они никому не интересны, так как только 3 из 10 выплачены. Дальше только долгосрочные.

Введу класификацию/сокращения:

В - выплаченые;

Х - хорошие, погашаются по графику;

Н - непонятные, ушли в просрочку при наличии выплаченых платежей;

П - плохие, ни одного выплаченого платежа или просрочка более месяца.

Долгосрочных, по которым должны были прейти платежы, и по которым ещё не должны, но таки пришли, всего набралось 33.

7 из 33 в просрочке.(Была ошибка - исправил) По одному был платёж раз в 10 меньше чем он должен на сегодняшний день. Ещё по одному из 7 платежей не было вообще. 5 из 7 непонятные.

В группе риска А: 1В|4Х из 5.

В группе риска B: 2В|7X|1Н из 10.

В группе риска С: 2В|7Х|3Н|1П из 13.

В группе риска D: |2Х|1Н|1П из 4.

В группе риска E: 1В.

Подводя итог по долгосрочным хочу отметить, что пока ещё набралось мало займов в просрочке для какого-либо достоверного прогнозирования результата инвестирования. Полагаю есть смысл обмениватся данными о таких заёмщиках для анализа.

В прошлом месяце я реинвестировал все вложенные средства и "доход", тот, который отображется большими синими цифрами когда заходиш на финхаб, за сентябрь вырос в 1,48 раза по сравнению с августом. Однако, в корзине "7-30 дней просрочки" сумма в 2,44 раза больше чем в корзине "30-60 дней просрочки". Т.е. при таком дальнейшем реинвестировании вполне возможна потеря всех вложенных средств.