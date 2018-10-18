P2P кредитование

До речі, фінхаб доробив те, що недавно обіцяв - в секції КОшелек - История транзакций
появилась привязка до номерів займів + можна клікати по записах в іторії.
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Чет 27 вер, 2018 20:09
До речі, фінхаб доробив те, що недавно обіцяв - в секції КОшелек - История транзакций
появилась привязка до номерів займів + можна клікати по записах в іторії.
+50грн !
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 07:11
По поводу балла от УБКИ
Хочу предупредить инвесторов сразу. Кредитная история из УБКИ вполне нормальная информация, в то время как кредитный рейтинг из этой организации - просто мусор, по-крайней мере у меня так. С идеальной кредитной историей они систематично мне присваивают низкий кредитный рейтинг. Полагаю, у них вообще нету информации о доходах клиента, а оттого они не в состоянии адекватно оценивать debt/income ratio. Будьте осторожны с этим.
В моем случае при соотношении доход/все-кредитки в районе 1/4 и текущей суммарной задолженности 30-60% от дохода, у меня постоянно балл в районе 330-340. Кредитами не пользуюсь, только кредитки.
В кредитную историю УБКИ не попадают кредитные карты(может и кредиты тоже) от Альфа-банка. Я кредиты от альфы не нашел также в ПВБКИ, так что я даже не знаю где альфа свои КИ сохраняет, может у них свое внутреннее БКИ.
Додано: П'ят 28 вер, 2018 10:16
На скоринге кредитной истории строят деньги и порой немалые. Любые успешные организации свою методику расчёта не раскрывают.
Кредитную историю может испортить и информация из реестра запроса кредитной истории...
Естественно нет ибо есть закон, в котором расписаны полномочия бюро. Остальную информацию они берут из открытых источников (реестр невыездных, судимостей) и откуда могут брать про долги за комуналки.
Дальше уже банк решает о кредите, добавляя плюсы от использования его услугами (получение з/п, депозиты, торговые обороте по карте).
Пройдитесь по
Додано: П'ят 28 вер, 2018 10:32
Re: P2P кредитование
Все зависит от самого банка. Отправлять или не отправлять данные в бюро решает банк. Потому нельзя рассчитывать, что в каком-либо (или всех) КБ вы найдете все свои кредиты и кредитные карты - банк может или вообще не отправлять данных по своим клиентам, или делать это выборочно, никого обязательства у банка перед КБ нет
Додано: П'ят 28 вер, 2018 10:56
Я это понимаю. Поэтому и предупреждаю других
Додано: П'ят 28 вер, 2018 16:12
Статистика
Итак, прошол ещё один месяц с того времени как я приводил краткую статистику по finhub.ua здесь на finance.ua.
Из займов, по которым должны были прейти платежы, и займов, по которым ещё не должны, но таки пришли, всего набралось 43.
Сейчас в просрочке 14 из 43. половина из которых краткосрочные, половина -долгосрочные. 5 из 7 долгосрочных в просрочке ушли в просрочку после выплаты платежа за 1 месяц. 1 из 7 краткосрочных в просрочке частично погасил долг.
20 из 43 выплачивают согласно графика выплат.
9 из 43 выплатили кредит полностью. Из них 1 с просрочкой в 2 дня и 1 после 21 дня просрочки 1го платежа погасил долгосрочный на 12 месяцев. Вообще 6 из 9 выплаченых это досрочно выплаченые долгосрочные займы. И только 1 из 9 выплатил займ в назначеный день.
Оставим краткосрочные, я думаю они никому не интересны, так как только 3 из 10 выплачены. Дальше только долгосрочные.
Введу класификацию/сокращения:
В - выплаченые;
Х - хорошие, погашаются по графику;
Н - непонятные, ушли в просрочку при наличии выплаченых платежей;
П - плохие, ни одного выплаченого платежа или просрочка более месяца.
Долгосрочных, по которым должны были прейти платежы, и по которым ещё не должны, но таки пришли, всего набралось 33.
7 из 33 в просрочке.(Была ошибка - исправил) По одному был платёж раз в 10 меньше чем он должен на сегодняшний день. Ещё по одному из 7 платежей не было вообще. 5 из 7 непонятные.
В группе риска А: 1В|4Х из 5.
В группе риска B: 2В|7X|1Н из 10.
В группе риска С: 2В|7Х|3Н|1П из 13.
В группе риска D: |2Х|1Н|1П из 4.
В группе риска E: 1В.
Подводя итог по долгосрочным хочу отметить, что пока ещё набралось мало займов в просрочке для какого-либо достоверного прогнозирования результата инвестирования. Полагаю есть смысл обмениватся данными о таких заёмщиках для анализа.
В прошлом месяце я реинвестировал все вложенные средства и "доход", тот, который отображется большими синими цифрами когда заходиш на финхаб, за сентябрь вырос в 1,48 раза по сравнению с августом. Однако, в корзине "7-30 дней просрочки" сумма в 2,44 раза больше чем в корзине "30-60 дней просрочки". Т.е. при таком дальнейшем реинвестировании вполне возможна потеря всех вложенных средств.
Востаннє редагувалось Shinrei в П'ят 28 вер, 2018 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 вер, 2018 19:36
Будьте также, осторожны!
Сегодня по одной из инвестиций, которая была выплачена с опозданием, сумма штрафа была начислена в два раза меньше, чем должна была быть!!!
После того, как написал, долго искали что там не так и куда половина причитающихся мне денег пропали...потом все таки доначислили.
Не факт, что такого нет по другим инвестициям, нужно смотреть.
Будьте внимательны, пересчитывайте каждую инвестицию с калькулятором!
Додано: Сер 10 жов, 2018 17:09
Re: P2P кредитование
Прошел второй месяц. С 5000 инвестиций уже немного реинвестировал. Была небольшая просрочка 7 дней в этом месяце по одному кредиту, но её погасили. Пока в плюсе(290 грн)
Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:17
posixivist32
У меня идет 4-й месяц.
Инвестировано 120 тыс. В просрочке 32 тыс грн.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:59
Сегодня зашол на Finhub, смотрю - займ группы риска B. Последние 500 грн осталось инвестировать. Ажиотаж Думаю: не буду спешить, набъю данные о заёмщике как положено, просчитаю. По ходу анализа оказалось, что город проживания заёмщика находится чуть ли не на линии разграничения. Глянул на платформе этот займ - уже нет (Инвестирую даже в плохие займы мелкие суммы чтобы точно знать что такое хорошо, а что такое - плохо). Я близость к АТО всегда рассматривал в негативном ключе. Откуда такое доверие к жителям прилежащих районов АТО? У кого-то есть положительная статистика инвестирования в эти места?
P.S. Близится тот день когда я привожу статистику. Что вы хотели бы в ней увидеть?
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