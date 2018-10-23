P2P кредитование

Shinrei
На ваше усмотрение. Вам легче выделить важные моменты.
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:08
Получается в просрочке ~26.67% от вложений
У меня тоже четыре месяца.
Сумма вложений меньше, но вот процент в просрочке примерно такой же = 29+/- немного плавает, потому как старые гасятся новые прибавляются.
Влияет на статистику в отрицательную сторону первоначальное не сильно разборчивое «инвестирование» во всё подряд.
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Очень интересно было бы услышать статистику долгожителей, тех кто тут около года, как у них дела с просрочкой.
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