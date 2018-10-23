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P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 17:10

Shinrei
На ваше усмотрение. Вам легче выделить важные моменты.
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:08

  vladimir____ написав:posixivist32
У меня идет 4-й месяц.
Инвестировано 120 тыс. В просрочке 32 тыс грн.

Получается в просрочке ~26.67% от вложений
У меня тоже четыре месяца.
Сумма вложений меньше, но вот процент в просрочке примерно такой же = 29+/- немного плавает, потому как старые гасятся новые прибавляются.
Влияет на статистику в отрицательную сторону первоначальное не сильно разборчивое «инвестирование» во всё подряд.
-
Очень интересно было бы услышать статистику долгожителей, тех кто тут около года, как у них дела с просрочкой.
YuriySVik
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:32

Нова (стін)газета
досить цікава і змістовна

1. Изменена система классификации вероятности риска дефолта заёмщика
2. Повышение ставок доходности по всем инвестиционным продуктам
3. Доступность заявок для инвестирования на дашборде инвестора
На протяжении последнего месяца наблюдается дефицит заявок для инвестирования на дашборде инвестора, это обусловлено несколькими рыночными и внутренними факторами, с которыми мы в настоящий момент работаем:

3.1. С целью повышения платежной дисциплины заёмщиков, мы ужесточили требования к кредитной истории заемщика, а также верификационные скрипты проверки потенциальных заемщиков......


https://finhub.esclick.me/7wuTSI5GK18u
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:01

Неужели произошло то, о чем я так давно и долго писал

Неужели произошло то, о чем я так давно и долго писал: Повышение ставок доходности по всем инвестиционным продуктам!

Давно это надо было сделать и ежу это было понятно. На сколько это повлияет на ситуацию тех, кто проинвестировал раньше, непонятно, так как процент невозвратов просто зашкаливает : )


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Valeriy
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:14

  greenozon написав:https://finhub.esclick.me/...
Это уникальная ссылка для тебя. И любой, кто перейдет по ней, может отписать тебя от получение писем от FinHub.
Будь осторожен с её публикацией.

ps Да и через какое-то время она перестает работать.
MASolomko
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