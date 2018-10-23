P2P кредитование

Shinrei
На ваше усмотрение. Вам легче выделить важные моменты.
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:08
Получается в просрочке ~26.67% от вложений
У меня тоже четыре месяца.
Сумма вложений меньше, но вот процент в просрочке примерно такой же = 29+/- немного плавает, потому как старые гасятся новые прибавляются.
Влияет на статистику в отрицательную сторону первоначальное не сильно разборчивое «инвестирование» во всё подряд.
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Очень интересно было бы услышать статистику долгожителей, тех кто тут около года, как у них дела с просрочкой.
Додано: Сер 24 жов, 2018 13:32
Нова (стін)газета
досить цікава і змістовна
1. Изменена система классификации вероятности риска дефолта заёмщика
2. Повышение ставок доходности по всем инвестиционным продуктам
3. Доступность заявок для инвестирования на дашборде инвестора
На протяжении последнего месяца наблюдается дефицит заявок для инвестирования на дашборде инвестора, это обусловлено несколькими рыночными и внутренними факторами, с которыми мы в настоящий момент работаем:
3.1. С целью повышения платежной дисциплины заёмщиков, мы ужесточили требования к кредитной истории заемщика, а также верификационные скрипты проверки потенциальных заемщиков......
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 24 жов, 2018 14:01
Неужели произошло то, о чем я так давно и долго писал
Додано: Сер 24 жов, 2018 14:14
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