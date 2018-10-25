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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:55

gh78

дякую!

опс - опять не встиг...
http://prntscr.com/laoisv

як бачите - за заявкаи зараз хтось прицільно полює
а чому вона була ризикова із вашої точки зору, розкажіть будь ласка хід вашої аналітики
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:25

Первое на что обратил внимание - завышенный доход 20к, и рейтинг Д.
На остальное уже и не обращал внимания

Когда заемщик получит деньги - эта заявка будет в профинансированных. И можно будет подробнее рассмотреть во второй раз
gh78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:22

Re: P2P кредитование

  greenozon написав:спіймати їх НЕРЕАЛЬНО.
за останній тиждень не бачив жодної живої заявки - 0.
До введення нових ставок теж спостерігав дефіцит заявок на кредит. Раніше короткострокові кредити уходили в першу чергу, а зараз і подавно.

Можливо було поки що краще зробити було тільки жорсткий скорінґ, але їх щось підтовнуло і ставки дорисувати кращі.

Раніше ставка по довгостроковому кредиту для групи людей "А" була на рівні ставки по розстрічці monobank) Зараз трошки виші щомісячного відсотка при виході з пільгового кредиту.
MASolomko
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