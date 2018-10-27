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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:55

gh78

дякую!

опс - опять не встиг...
http://prntscr.com/laoisv

як бачите - за заявкаи зараз хтось прицільно полює
а чому вона була ризикова із вашої точки зору, розкажіть будь ласка хід вашої аналітики
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:25

Первое на что обратил внимание - завышенный доход 20к, и рейтинг Д.
На остальное уже и не обращал внимания

Когда заемщик получит деньги - эта заявка будет в профинансированных. И можно будет подробнее рассмотреть во второй раз
gh78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:22

Re: P2P кредитование

  greenozon написав:спіймати їх НЕРЕАЛЬНО.
за останній тиждень не бачив жодної живої заявки - 0.
До введення нових ставок теж спостерігав дефіцит заявок на кредит. Раніше короткострокові кредити уходили в першу чергу, а зараз і подавно.

Можливо було поки що краще зробити було тільки жорсткий скорінґ, але їх щось підтовнуло і ставки дорисувати кращі.

Раніше ставка по довгостроковому кредиту для групи людей "А" була на рівні ставки по розстрічці monobank) Зараз трошки виші щомісячного відсотка при виході з пільгового кредиту.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 11:05

Статистика

Из 10 краткосрочных выплачено 5. 1 из невыплаченых уже внёс сумму превышающую сумму кредита. Ещё по одному есть платежи. Остальные, а это 3 из 10 не выплатили ни копейки. Надо сказать что статистика по краткосрочным у меня старая, так как я уже более 2 месяцев в краткосрочные не вкладываю.
Далее в статистике только долгосрочные.
Из долгосрочных займов, по которым должны были прейти платежы, и займов, по которым ещё не должны, но таки пришли, всего набралось 71. Из них 12В|44Х|5Н|10П (сокращения статистики прошлого месяца).
5 из 12 выплаченых выплатили займы до 1го платежа. 4 из 12 выплаченых выплатили займы до 2го платежа. Остальные 3 - до 3го платежа. Как видите в категории выплаченых находятся преимущественно выплаченные преждевременно займы, не давшие инвестору получить максимальную прибыль.
Из 44 хороших 25 уже выплатили за 1 месяц. 10 - за 2. 9 - за 3.
Из 5 непонятных 4 после платежа не выплатили второй. 1 ушол в просрочку после 2х платежей. Как видите эта категория мала по сравнению с другими. Преимущественно люди платят или не платят.
Из 10 плохих 2 при одном выплаченом платеже уже 2 месяца не платят. Одна выплатила около чверти от платежа. Остальные 7 ничего не выплатили.
Далее статистика долгосрочных займов по параметрам.
    Цель:
  • к/ра: 1В|6Х|1Н|2П
  • кт: 3В|5Х|2П
  • н: 1В|3Х|1Н
  • пік: 6Х|1Н|1П
  • р/е: 4В|18Х|1Н|5П
  • свп: 1В|1Х|1Н
  • сп: 1Х
  • т/з: 2В|4Х
То есть самой надёжной целью оказался туризм и здоровье :D

    Платёжная нагрузка:
  • от 0 до 10% включительно: 11Х|1Н
  • от 10 до 20% включительно: 6В|16Х|3Н|6П
  • от 20 до 30% включительно: 3В|10Х|3П
  • от 30 до 40% включительно: 2В|7Х|1Н|1П
Кстати платёжная нагрузка определена на платформе не только суммой займа и ежемесячным доходом. В случае если она превышает зарплату по указанной профессии и региону то в расчёте платёжной нагрузки используется статистическая зарплата. Взято из переписки с поддержкой финхаба.

    Возраст:
  • 21-25 включительно: 7В|17Х|3Н|2П
  • 26-30 включительно: 2В|10Х|1Н|2П
  • 30-35 включительно: 1В|12Х|0Н|3П
  • 36 и старше: 2В|5Х|1Н|3П
    Пол:
  • м: 8В|27Х|3Н|7П
  • ж: 4В|17Х|2Н|3П
    Дети
  • без детей: 7В|22Х|4Н|5П
  • 1 дитя: 4В|13Х|0Н|3П
  • 2 детей: 1В|8Х|1Н|2П
  • 3 детей: 1Х
    Семейное положение:
  • в: 1Х
  • н: 7В|17Х|4Н|4П
  • о: 4В|19Х|1Н|5П
  • р: 0В|3Х|0Н|1П
  • ц: 1В|4Х|0Н|0П
Гражданский брак выглядит самым привлекательным для инвестирования

    Сумма займа:
  • от 5к до 10к включительно: 8В|10Х|3Н|5П
  • от 10к до 13к включительно: 2В|18Х|1Н|3П
  • от 13к и выше: 2В|16Х|1Н|2П
    Ежемесячный доход:
  • от 4к до 10к включительно: 6В|20Х|3Н|4П
  • от 10к до 13к включительно: 3В|9Х|1Н|4П
  • от 13к и выше: 3В|15Х|1Н|2П

Пока что я в минусе:
Баланс=(Кошелёк+Рабочий портфель)*0,99+Вывеведено-Вложено=-4728,84 грн.

Пора идти, а то б я ещё чего-нибудь написал.
Shinrei
 
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