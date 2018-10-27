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на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

#<1 ... 55565758 Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:55 gh78



дякую!



опс - опять не встиг...

http://prntscr.com/laoisv



як бачите - за заявкаи зараз хтось прицільно полює

а чому вона була ризикова із вашої точки зору, розкажіть будь ласка хід вашої аналітики дякую!опс - опять не встиг...як бачите - за заявкаи зараз хтось прицільно полюєа чому вона була ризикова із вашої точки зору, розкажіть будь ласка хід вашої аналітики

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Повідомлень: 3210 З нами з: 01.06.14 Подякував: 174 раз. Подякували: 133 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:25 Первое на что обратил внимание - завышенный доход 20к, и рейтинг Д.

На остальное уже и не обращал внимания



Когда заемщик получит деньги - эта заявка будет в профинансированных. И можно будет подробнее рассмотреть во второй раз gh78 Повідомлень: 156 З нами з: 25.04.17 Подякував: 137 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:22 Re: P2P кредитование greenozon написав: спіймати їх НЕРЕАЛЬНО.

за останній тиждень не бачив жодної живої заявки - 0. спіймати їх НЕРЕАЛЬНО.за останній тиждень не бачив жодної живої заявки - 0. До введення нових ставок теж спостерігав дефіцит заявок на кредит. Раніше короткострокові кредити уходили в першу чергу, а зараз і подавно.



Можливо було поки що краще зробити було тільки жорсткий скорінґ, але їх щось підтовнуло і ставки дорисувати кращі.



Раніше ставка по довгостроковому кредиту для групи людей "А" була на рівні ставки по розстрічці monobank) Зараз трошки виші щомісячного відсотка при виході з пільгового кредиту. До введення нових ставок теж спостерігав дефіцит заявок на кредит. Раніше короткострокові кредити уходили в першу чергу, а зараз і подавно.Можливо було поки що краще зробити було тільки жорсткий скорінґ, але їх щось підтовнуло і ставки дорисувати кращі.Раніше ставка по довгостроковому кредиту для групи людей "А" була на рівні ставки по розстрічці monobank) Зараз трошки виші щомісячного відсотка при виході з пільгового кредиту. MASolomko

Повідомлень: 364 З нами з: 08.03.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 жов, 2018 11:05 Статистика краткосрочных выплачено 5. 1 из невыплаченых уже внёс сумму превышающую сумму кредита. Ещё по одному есть платежи. Остальные, а это 3 из 10 не выплатили ни копейки. Надо сказать что статистика по краткосрочным у меня старая, так как я уже более 2 месяцев в краткосрочные не вкладываю.

Далее в статистике только долгосрочные .

Из долгосрочных займов, по которым должны были прейти платежы, и займов, по которым ещё не должны, но таки пришли, всего набралось 71. Из них 12В|44Х|5Н|10П (сокращения статистики прошлого месяца).

5 из 12 выплаченых выплатили займы до 1го платежа. 4 из 12 выплаченых выплатили займы до 2го платежа. Остальные 3 - до 3го платежа. Как видите в категории выплаченых находятся преимущественно выплаченные преждевременно займы, не давшие инвестору получить максимальную прибыль.

Из 44 хороших 25 уже выплатили за 1 месяц. 10 - за 2. 9 - за 3.

Из 5 непонятных 4 после платежа не выплатили второй. 1 ушол в просрочку после 2х платежей. Как видите эта категория мала по сравнению с другими. Преимущественно люди платят или не платят.

Из 10 плохих 2 при одном выплаченом платеже уже 2 месяца не платят. Одна выплатила около чверти от платежа. Остальные 7 ничего не выплатили.

Далее статистика долгосрочных займов по параметрам.

Цель:

к/ра: 1В|6Х|1Н|2П

кт: 3В|5Х|2П

н: 1В|3Х|1Н

пік: 6Х|1Н|1П

р/е: 4В|18Х|1Н|5П

свп: 1В|1Х|1Н

сп: 1Х

т/з: 2В|4Х То есть самой надёжной целью оказался туризм и здоровье



Платёжная нагрузка:

от 0 до 10% включительно: 11Х|1Н

от 10 до 20% включительно: 6В|16Х|3Н|6П

от 20 до 30% включительно: 3В|10Х|3П

от 30 до 40% включительно: 2В|7Х|1Н|1П Кстати платёжная нагрузка определена на платформе не только суммой займа и ежемесячным доходом. В случае если она превышает зарплату по указанной профессии и региону то в расчёте платёжной нагрузки используется статистическая зарплата. Взято из переписки с поддержкой финхаба.



Возраст:

21-25 включительно: 7В|17Х|3Н|2П

26-30 включительно: 2В|10Х|1Н|2П

30-35 включительно: 1В|12Х|0Н|3П

36 и старше: 2В|5Х|1Н|3П Пол:

м: 8В|27Х|3Н|7П

ж: 4В|17Х|2Н|3П Дети

без детей: 7В|22Х|4Н|5П

1 дитя: 4В|13Х|0Н|3П

2 детей: 1В|8Х|1Н|2П

3 детей: 1Х Семейное положение:

в: 1Х

н: 7В|17Х|4Н|4П

о: 4В|19Х|1Н|5П

р: 0В|3Х|0Н|1П

ц: 1В|4Х|0Н|0П Гражданский брак выглядит самым привлекательным для инвестирования



Сумма займа:

от 5к до 10к включительно: 8В|10Х|3Н|5П

от 10к до 13к включительно: 2В|18Х|1Н|3П

от 13к и выше: 2В|16Х|1Н|2П Ежемесячный доход:

от 4к до 10к включительно: 6В|20Х|3Н|4П

от 10к до 13к включительно: 3В|9Х|1Н|4П

от 13к и выше: 3В|15Х|1Н|2П

Пока что я в минусе:

Баланс=(Кошелёк+Рабочий портфель)*0,99+Вывеведено-Вложено=-4728,84 грн.



Пора идти, а то б я ещё чего-нибудь написал. Из 10выплачено 5. 1 из невыплаченых уже внёс сумму превышающую сумму кредита. Ещё по одному есть платежи. Остальные, а это 3 из 10 не выплатили ни копейки. Надо сказать что статистика по краткосрочным у меня старая, так как я уже более 2 месяцев в краткосрочные не вкладываю.Далее в статистике толькоИз долгосрочных займов, по которым должны были прейти платежы, и займов, по которым ещё не должны, но таки пришли, всего набралось 71. Из них 12В|44Х|5Н|10П (сокращения статистики прошлого месяца).5 из 12выплатили займы до 1го платежа. 4 из 12 выплаченых выплатили займы до 2го платежа. Остальные 3 - до 3го платежа. Как видите в категории выплаченых находятся преимущественно выплаченные преждевременно займы, не давшие инвестору получить максимальную прибыль.Из 4425 уже выплатили за 1 месяц. 10 - за 2. 9 - за 3.Из 54 после платежа не выплатили второй. 1 ушол в просрочку после 2х платежей. Как видите эта категория мала по сравнению с другими. Преимущественно люди платят или не платят.Из 102 при одном выплаченом платеже уже 2 месяца не платят. Одна выплатила около чверти от платежа. Остальные 7 ничего не выплатили.Далее статистика долгосрочных займов по параметрам.То есть самой надёжной целью оказался туризм и здоровьеКстати платёжная нагрузка определена на платформе не только суммой займа и ежемесячным доходом. В случае если она превышает зарплату по указанной профессии и региону то в расчёте платёжной нагрузки используется статистическая зарплата. Взято из переписки с поддержкой финхаба.Гражданский брак выглядит самым привлекательным для инвестированияПока что я в минусе:Баланс=(Кошелёк+Рабочий портфель)*0,99+Вывеведено-Вложено=-4728,84 грн.Пора идти, а то б я ещё чего-нибудь написал. Shinrei Повідомлень: 21 З нами з: 23.07.18 Подякував: 17 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 55565758 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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