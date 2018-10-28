дякую!
опс - опять не встиг...
як бачите - за заявкаи зараз хтось прицільно полює
а чому вона була ризикова із вашої точки зору, розкажіть будь ласка хід вашої аналітики
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:55
gh78
дякую!
опс - опять не встиг...
як бачите - за заявкаи зараз хтось прицільно полює
а чому вона була ризикова із вашої точки зору, розкажіть будь ласка хід вашої аналітики
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:25
Первое на что обратил внимание - завышенный доход 20к, и рейтинг Д.
На остальное уже и не обращал внимания
Когда заемщик получит деньги - эта заявка будет в профинансированных. И можно будет подробнее рассмотреть во второй раз
Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:22
Re: P2P кредитование
До введення нових ставок теж спостерігав дефіцит заявок на кредит. Раніше короткострокові кредити уходили в першу чергу, а зараз і подавно.
Можливо було поки що краще зробити було тільки жорсткий скорінґ, але їх щось підтовнуло і ставки дорисувати кращі.
Раніше ставка по довгостроковому кредиту для групи людей "А" була на рівні ставки по розстрічці monobank) Зараз трошки виші щомісячного відсотка при виході з пільгового кредиту.
Додано: Нед 28 жов, 2018 11:05
Статистика
Из 10 краткосрочных выплачено 5. 1 из невыплаченых уже внёс сумму превышающую сумму кредита. Ещё по одному есть платежи. Остальные, а это 3 из 10 не выплатили ни копейки. Надо сказать что статистика по краткосрочным у меня старая, так как я уже более 2 месяцев в краткосрочные не вкладываю.
Далее в статистике только долгосрочные.
Из долгосрочных займов, по которым должны были прейти платежы, и займов, по которым ещё не должны, но таки пришли, всего набралось 71. Из них 12В|44Х|5Н|10П (сокращения статистики прошлого месяца).
5 из 12 выплаченых выплатили займы до 1го платежа. 4 из 12 выплаченых выплатили займы до 2го платежа. Остальные 3 - до 3го платежа. Как видите в категории выплаченых находятся преимущественно выплаченные преждевременно займы, не давшие инвестору получить максимальную прибыль.
Из 44 хороших 25 уже выплатили за 1 месяц. 10 - за 2. 9 - за 3.
Из 5 непонятных 4 после платежа не выплатили второй. 1 ушол в просрочку после 2х платежей. Как видите эта категория мала по сравнению с другими. Преимущественно люди платят или не платят.
Из 10 плохих 2 при одном выплаченом платеже уже 2 месяца не платят. Одна выплатила около чверти от платежа. Остальные 7 ничего не выплатили.
Далее статистика долгосрочных займов по параметрам.
Пока что я в минусе:
Баланс=(Кошелёк+Рабочий портфель)*0,99+Вывеведено-Вложено=-4728,84 грн.
Пора идти, а то б я ещё чего-нибудь написал.
Додано: Нед 28 жов, 2018 20:53
Користуюсь власноруч написаною програмою для цього. Але вважаю, що то неправильно. Бо як кожен з 1800 інвесторів запусте програму, яка буде періодично опитувати сервер фінхаба, то, на мою думку (а я ніц у тому не тямлю), матитем проблеми з доступом до сайту. З їх сторони, що може бути простіше за масову розсилку повідомлення про появу нової заявки? І тоді не знадобляться усі ці танці з бубном.
Додано: Пон 29 жов, 2018 02:30
Розсилка - це жахлива ідея. Поштовий трафік буде виглядати як спам. Сучасне рішення - Web Push Notifications.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 29 жов, 2018 10:52
Думаю много полезных функций подвяжут по мере раскрутки платформы.
Но это будет позже и уже не бесплатно)
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:00
Re: P2P кредитование
ось вони!
перші фін-хаб хакери
як часто ваша програма опитує сервер?
мабуть треба і собі замовити на фрілансі таку програмку!
чи може свою продасте, по чому?
PS сьогодні знов не встиг, була апетитна А-заявка
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 29 жов, 2018 18:36
Як показує практика 330 секунд цілком достатньо аби вчасно виявити майже всі заявки, що з'являються на платформі.
Буде краще, якщо питанням оповіщення інвесторів займеться підтримка платформи. Зверніться до них, і якщо результату не буде, тоді вирішимо питання іншим способом.
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