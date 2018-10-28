P2P кредитование

Додано: Нед 28 жов, 2018 11:05

краткосрочных

долгосрочные

Цель:

к/ра: 1В|6Х|1Н|2П

кт: 3В|5Х|2П

н: 1В|3Х|1Н

пік: 6Х|1Н|1П

р/е: 4В|18Х|1Н|5П

свп: 1В|1Х|1Н

сп: 1Х

т/з: 2В|4Х

Платёжная нагрузка:

от 0 до 10% включительно: 11Х|1Н

от 10 до 20% включительно: 6В|16Х|3Н|6П

от 20 до 30% включительно: 3В|10Х|3П

от 30 до 40% включительно: 2В|7Х|1Н|1П

Возраст:

21-25 включительно: 7В|17Х|3Н|2П

26-30 включительно: 2В|10Х|1Н|2П

30-35 включительно: 1В|12Х|0Н|3П

36 и старше: 2В|5Х|1Н|3П

Пол:

м: 8В|27Х|3Н|7П

ж: 4В|17Х|2Н|3П

Дети

без детей: 7В|22Х|4Н|5П

1 дитя: 4В|13Х|0Н|3П

2 детей: 1В|8Х|1Н|2П

3 детей: 1Х

Семейное положение:

в: 1Х

н: 7В|17Х|4Н|4П

о: 4В|19Х|1Н|5П

р: 0В|3Х|0Н|1П

ц: 1В|4Х|0Н|0П

Сумма займа:

от 5к до 10к включительно: 8В|10Х|3Н|5П

от 10к до 13к включительно: 2В|18Х|1Н|3П

от 13к и выше: 2В|16Х|1Н|2П

Ежемесячный доход:

от 4к до 10к включительно: 6В|20Х|3Н|4П

от 10к до 13к включительно: 3В|9Х|1Н|4П

от 13к и выше: 3В|15Х|1Н|2П

Из 10выплачено 5. 1 из невыплаченых уже внёс сумму превышающую сумму кредита. Ещё по одному есть платежи. Остальные, а это 3 из 10 не выплатили ни копейки. Надо сказать что статистика по краткосрочным у меня старая, так как я уже более 2 месяцев в краткосрочные не вкладываю.Далее в статистике толькоИз долгосрочных займов, по которым должны были прейти платежы, и займов, по которым ещё не должны, но таки пришли, всего набралось 71. Из них 12В|44Х|5Н|10П (сокращения статистики прошлого месяца).5 из 12выплатили займы до 1го платежа. 4 из 12 выплаченых выплатили займы до 2го платежа. Остальные 3 - до 3го платежа. Как видите в категории выплаченых находятся преимущественно выплаченные преждевременно займы, не давшие инвестору получить максимальную прибыль.Из 4425 уже выплатили за 1 месяц. 10 - за 2. 9 - за 3.Из 54 после платежа не выплатили второй. 1 ушол в просрочку после 2х платежей. Как видите эта категория мала по сравнению с другими. Преимущественно люди платят или не платят.Из 102 при одном выплаченом платеже уже 2 месяца не платят. Одна выплатила около чверти от платежа. Остальные 7 ничего не выплатили.Далее статистика долгосрочных займов по параметрам.То есть самой надёжной целью оказался туризм и здоровьеКстати платёжная нагрузка определена на платформе не только суммой займа и ежемесячным доходом. В случае если она превышает зарплату по указанной профессии и региону то в расчёте платёжной нагрузки используется статистическая зарплата. Взято из переписки с поддержкой финхаба.Гражданский брак выглядит самым привлекательным для инвестированияПока что я в минусе:Баланс=(Кошелёк+Рабочий портфель)*0,99+Вывеведено-Вложено=-4728,84 грн.Пора идти, а то б я ещё чего-нибудь написал.