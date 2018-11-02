Налітай розбирай!
одна нова заявка (B-ка) появилась
ледве злапав за весь тиждень...
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Суб 03 лис, 2018 12:41
Налітай розбирай!
одна нова заявка (B-ка) появилась
ледве злапав за весь тиждень...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 03 лис, 2018 13:00
Re: P2P кредитование
Да и данные по заемщику хорошие. Если у него дела не так плохи, то и досрочно должен погасить. IMHO
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