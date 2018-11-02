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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 12:41

Налітай розбирай! :)

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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 13:00

Re: P2P кредитование

Да и данные по заемщику хорошие. Если у него дела не так плохи, то и досрочно должен погасить. IMHO
MASolomko
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