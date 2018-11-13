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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 12:41

Налітай розбирай! :)

одна нова заявка (B-ка) появилась
ледве злапав за весь тиждень...
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 13:00

Re: P2P кредитование

Да и данные по заемщику хорошие. Если у него дела не так плохи, то и досрочно должен погасить. IMHO
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:38

Є тут сміливці на Еф-ку? :)

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 08:54

greenozon Та если бы хоть что-то можно было поймать, а то как ни зайду, так уже всё разобрали. Если так будет продолжаться, то придется и мне свой скрипт мониторинга писать...
posixivist32
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:23

Второй заемщик на 16600 за сегодня.
Что самое интересное, так это то, что очень похож на первого, только первый удалил заявку до того как её начали финансировать)
Возраст, сумма, срок и, если не ошибаюсь, город тоже сходятся.
Такие вообще выплачивают?
mr-v_baturin
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:24

mr-v_baturin
За мои 4 месяца инвестирования был один прецедент, 16 и 17 июня (заявки №25280 и №25338) двое оформили заявки с близким возрастом, с одинаковой суммой, сроком, с одного города, с близкой зарплатой, одинаковым семейным пложением и количеством детей. Нынче обе заявки в глубокой просрочке. Так что то, о чём вы написали, вполне может быть признаком мошенничества со стороны заёмщиков. Надо признатся, что к сожалению и как правило, до такого глубокого анализа заявок руки не доходят. И то, о чём вы пишите остаётся не замеченым.
Shinrei
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 18:55

  mr-v_baturin написав:Второй заемщик на 16600 за сегодня.
Что самое интересное, так это то, что очень похож на первого, только первый удалил заявку до того как её начали финансировать)
Возраст, сумма, срок и, если не ошибаюсь, город тоже сходятся.
Такие вообще выплачивают?



це часом не та дивна заявка на 16.6К, при тому що місячний дохід був 20К? :)
(тривалість - на рік!!!)

ризик - Е

рука не піднялась таке фінансувати..
:shock:
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greenozon
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