Налітай розбирай!
одна нова заявка (B-ка) появилась
ледве злапав за весь тиждень...
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Суб 03 лис, 2018 12:41
Налітай розбирай!
одна нова заявка (B-ка) появилась
ледве злапав за весь тиждень...
Додано: Суб 03 лис, 2018 13:00
Re: P2P кредитование
Да и данные по заемщику хорошие. Если у него дела не так плохи, то и досрочно должен погасить. IMHO
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:38
Додано: Вів 06 лис, 2018 08:54
greenozon Та если бы хоть что-то можно было поймать, а то как ни зайду, так уже всё разобрали. Если так будет продолжаться, то придется и мне свой скрипт мониторинга писать...
Додано: Вів 13 лис, 2018 22:23
Второй заемщик на 16600 за сегодня.
Что самое интересное, так это то, что очень похож на первого, только первый удалил заявку до того как её начали финансировать)
Возраст, сумма, срок и, если не ошибаюсь, город тоже сходятся.
Такие вообще выплачивают?
Додано: Сер 14 лис, 2018 10:24
mr-v_baturin
За мои 4 месяца инвестирования был один прецедент, 16 и 17 июня (заявки №25280 и №25338) двое оформили заявки с близким возрастом, с одинаковой суммой, сроком, с одного города, с близкой зарплатой, одинаковым семейным пложением и количеством детей. Нынче обе заявки в глубокой просрочке. Так что то, о чём вы написали, вполне может быть признаком мошенничества со стороны заёмщиков. Надо признатся, что к сожалению и как правило, до такого глубокого анализа заявок руки не доходят. И то, о чём вы пишите остаётся не замеченым.
Додано: Сер 14 лис, 2018 18:55
це часом не та дивна заявка на 16.6К, при тому що місячний дохід був 20К?
(тривалість - на рік!!!)
ризик - Е
рука не піднялась таке фінансувати..
Додано: Сер 14 лис, 2018 21:48
Re: P2P кредитование
Наверно будет как с займом 40008, у мужика тоже большой ежемесячный доход был и тоже на год брал. В результате выплатил через 4 дня после взятия. Что ж тут поделаешь - не даёт финхаб такие суммы на короткий срок.
Вообще-то странно, давно столько заявок не было, а тут набежали. К чёрной пятнице ещё больше недели, неужели люди наперёд запасаются?
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