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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:22

Re: P2P кредитование

Неужели никто еще толком не просчитал эффективную ставку от инвестиций в финхаб. Лично по моим данным (инвестировано 44 кредита на сумму 120 тыс грн) результат крайне плачевный. Даже если % по платящим кредитам увеличить в 4 раза я выйду в 0. А так реально одни убытки. В общем любой депозит гораздо выгоднее чем инвестиции в этот шлак! Там по крайней мере не уменьшается тело инвестиции -)
vladimir____
 
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