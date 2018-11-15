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на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

#<1 ... 57585960 Додано: Чет 15 лис, 2018 14:22 Re: P2P кредитование Неужели никто еще толком не просчитал эффективную ставку от инвестиций в финхаб. Лично по моим данным (инвестировано 44 кредита на сумму 120 тыс грн) результат крайне плачевный. Даже если % по платящим кредитам увеличить в 4 раза я выйду в 0. А так реально одни убытки. В общем любой депозит гораздо выгоднее чем инвестиции в этот шлак! Там по крайней мере не уменьшается тело инвестиции -) vladimir____ Повідомлень: 12 З нами з: 12.12.10 Подякував: 2 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лис, 2018 20:05 vladimir____ , поделитесь своим опытом в деталях, пожалуйста. mr-v_baturin

Повідомлень: 4 З нами з: 06.11.18 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:23 vladimir____ написав: Неужели никто еще толком не просчитал эффективную ставку от инвестиций в финхаб. Лично по моим данным (инвестировано 44 кредита на сумму 120 тыс грн) результат крайне плачевный. Даже если % по платящим кредитам увеличить в 4 раза я выйду в 0. А так реально одни убытки. В общем любой депозит гораздо выгоднее чем инвестиции в этот шлак! Там по крайней мере не уменьшается тело инвестиции -) Неужели никто еще толком не просчитал эффективную ставку от инвестиций в финхаб. Лично по моим данным (инвестировано 44 кредита на сумму 120 тыс грн) результат крайне плачевный. Даже если % по платящим кредитам увеличить в 4 раза я выйду в 0. А так реально одни убытки. В общем любой депозит гораздо выгоднее чем инвестиции в этот шлак! Там по крайней мере не уменьшается тело инвестиции -)

Судя по моему небольшому опыту и Вашему большому, а также по практически нулевой известности среди потенциальных кредитополучателей, особенно на фоне манивео и т.д. мне видится тут такая схема: финхаб сам рисует заявки на кредиты (возможно не все), при этом около 80% из них благополучно возвращается инвестору, остальные - профит финхаба. Обычно это короткие кредиты, а длинные у них как бы в заложниках, ну и используются в виде оборотных средств, либо лежат на депозите. Вот такой мне видится бизнес у финхаба.

Возможно я ошибаюсь, но сейчас я очень скептически настроен. Пока глубоко не влез буду вылезать, желательно с минимальными потерями. Судя по моему небольшому опыту и Вашему большому, а также по практически нулевой известности среди потенциальных кредитополучателей, особенно на фоне манивео и т.д. мне видится тут такая схема: финхаб сам рисует заявки на кредиты (возможно не все), при этом около 80% из них благополучно возвращается инвестору, остальные - профит финхаба. Обычно это короткие кредиты, а длинные у них как бы в заложниках, ну и используются в виде оборотных средств, либо лежат на депозите. Вот такой мне видится бизнес у финхаба.Возможно я ошибаюсь, но сейчас я очень скептически настроен. Пока глубоко не влез буду вылезать, желательно с минимальными потерями. Sawradym Повідомлень: 239 З нами з: 17.07.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 57585960 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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