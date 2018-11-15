P2P кредитование

vladimir____ написав:
Неужели никто еще толком не просчитал эффективную ставку от инвестиций в финхаб. Лично по моим данным (инвестировано 44 кредита на сумму 120 тыс грн) результат крайне плачевный. Даже если % по платящим кредитам увеличить в 4 раза я выйду в 0. А так реально одни убытки. В общем любой депозит гораздо выгоднее чем инвестиции в этот шлак! Там по крайней мере не уменьшается тело инвестиции -)
Судя по моему небольшому опыту и Вашему большому, а также по практически нулевой известности среди потенциальных кредитополучателей, особенно на фоне манивео и т.д. мне видится тут такая схема: финхаб сам рисует заявки на кредиты (возможно не все), при этом около 80% из них благополучно возвращается инвестору, остальные - профит финхаба. Обычно это короткие кредиты, а длинные у них как бы в заложниках, ну и используются в виде оборотных средств, либо лежат на депозите. Вот такой мне видится бизнес у финхаба.
Возможно я ошибаюсь, но сейчас я очень скептически настроен. Пока глубоко не влез буду вылезать, желательно с минимальными потерями.