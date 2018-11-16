|
|
|
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:22
Re: P2P кредитование
Неужели никто еще толком не просчитал эффективную ставку от инвестиций в финхаб. Лично по моим данным (инвестировано 44 кредита на сумму 120 тыс грн) результат крайне плачевный. Даже если % по платящим кредитам увеличить в 4 раза я выйду в 0. А так реально одни убытки. В общем любой депозит гораздо выгоднее чем инвестиции в этот шлак! Там по крайней мере не уменьшается тело инвестиции -)
Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:23
Судя по моему небольшому опыту и Вашему большому, а также по практически нулевой известности среди потенциальных кредитополучателей, особенно на фоне манивео и т.д. мне видится тут такая схема: финхаб сам рисует заявки на кредиты (возможно не все), при этом около 80% из них благополучно возвращается инвестору, остальные - профит финхаба. Обычно это короткие кредиты, а длинные у них как бы в заложниках, ну и используются в виде оборотных средств, либо лежат на депозите. Вот такой мне видится бизнес у финхаба.
Возможно я ошибаюсь, но сейчас я очень скептически настроен. Пока глубоко не влез буду вылезать, желательно с минимальными потерями.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:50
mr-v_baturin
Все подробно описано на этой ветке.
Читайте с 44 страницы. Там масса примеров реальных вкладов и реальной статистики. Вот ссылка https://forum.finance.ua/topic213521.html?start=430
Одним словом нет ни одного инвестора с сумой от 100К грн который бы не попал. Зато куча тех которые вложили по 500 грн и еще просто не попали на просрочку. А может так и специально задумано!!!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:21
Re: P2P кредитование
Додано: Суб 17 лис, 2018 14:36
Shinrei Я вложил 5000(с последующим реинвестированием), но у меня первый месяц наоборот был более проблемный, задержка по некоторым кредитам на месяц, на второй месяц оплатили за 2 месяца сразу. Другие кредиты частенько просрочка на 3-5 дней, но потом платят. Сейчас уже 3.5 месяца, пока всё оплачено, прибыль 481 грн.
|