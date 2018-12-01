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на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

#<1 ... 58596061 Додано: Пон 26 лис, 2018 23:08 Shinrei

Основной посыл был в том что нехорошо когда заемщика об одном и том же кредите будут дергать несколько инвесторов и в добавок еще и коллекторы. Мол заемщики путаются и в добавок непрофессиональные действия инвесторов (угрозы и пр) и по итогу заемщики не платят. В общем съехали с темы. Сейчас мне это уже не интересно, а 2 мес назад было желание и возможность посудиться, но финхаб не дал информацию о заемщиках. Как то так! vladimir____ Повідомлень: 15 З нами з: 12.12.10 Подякував: 2 раз. Подякували: 13 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лис, 2018 14:54 Re: P2P кредитование Считаю, что заемщиков необходимо "дергать" всеми возможными способами. Более опасной категории для вкладчиков нет. Нельзя брать в долг у кого то, не имея желания, или возможности отдать. VASH Повідомлень: 291 З нами з: 26.10.09 Подякував: 27 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лис, 2018 19:16 Статистика

август

сентябрь

октябрь

Этот раз разсмотрим такой параметр заявок как город проживания. На карте внизу показаны как краткосрочные так и долгосрочные займы (113 штук). Категории всё те же: Выплаченые и хорошие (показаны зелёным), непонятные (жёлтым), плохие (красным).



Анализ карты показывает проблемы в Кировоградской и Волынской областях. В районах близких к АТО ситуация не хуже чем на остальной части Украины.

Баланс (-4506,23 грн) всё ещё отрицательный , однако по сравнению с прошлым месяцом наблюдется незначительное движение в положительную сторону. Уже традиционно, 28 числа, я привожу немного статистики по платформе финхаб. Прошлые статистики можно найти по ссылкам:Этот раз разсмотрим такой параметр заявок как город проживания. На карте внизу показаны как краткосрочные так и долгосрочные займы (113 штук). Категории всё те же: Выплаченые и хорошие (показаны зелёным), непонятные (жёлтым), плохие (красным).Анализ карты показывает проблемы в Кировоградской и Волынской областях. В районах близких к АТО ситуация не хуже чем на остальной части Украины.Баланс (-4506,23 грн) всё ещё отрицательный, однако по сравнению с прошлым месяцом наблюдется незначительное движение в положительную сторону. Shinrei

Повідомлень: 31 З нами з: 23.07.18 Подякував: 18 раз. Подякували: 16 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:54 есть тема сисег:



есть объявление на проме или олх.



А если предложить клиенту в Январе-Апрель, тогда когда курс высокий кредит за покупку товара по p2p?



ВОЗМОЖНАЯ СХЕМА:

1) Клиент покупает с помощью "доставки ОЛХ". Забирает товар. Деньги присылаются мне на карту.

2) Клиент регистрируется на p2p сервисе, просит 5%, ему никто не дает. Даю - я. Я не изучал сколько денег берет сам сервис p2p кредитовая. НО если клиенту будет 5-20% годовых чистыми, то он будет рад как слон.



Моно, Альфа, Привет -- дают под 60% реальных годовых процентов.



Результат:

Быстрые продажи.



Риски:

Клиент может не отдать. Но если он УЖЕ заплатил картой, то клиент адекватный и должен отдать долг. Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847 proftpd66

Повідомлень: 291 З нами з: 22.12.16 Подякував: 45 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 гру, 2018 16:35 proftpd66 написав: Я не изучал сколько денег берет сам сервис p2p кредитовая. Я не изучал сколько денег берет сам сервис p2p кредитовая.

Финхаб берёт 10% с каждой заявки при выдаче займа, 1% за возврат денег со взявшего займ, 1% за вывод денег с инвестора, а также есть внушительные проценты за работу колекторов взымаемые в случае длительной просрочки.

Смысла вашего предложения я не понял. Пишите яснее.



Появилась новая реклама финхаба в ютубе:



Видно человек ещё не разобрался в том, о чём говорит. Финхаб берёт 10% с каждой заявки при выдаче займа, 1% за возврат денег со взявшего займ, 1% за вывод денег с инвестора, а также есть внушительные проценты за работу колекторов взымаемые в случае длительной просрочки.Смысла вашего предложения я не понял. Пишите яснее.Появилась новая реклама финхаба в ютубе:Видно человек ещё не разобрался в том, о чём говорит. Shinrei

Повідомлень: 31 З нами з: 23.07.18 Подякував: 18 раз. Подякували: 16 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 гру, 2018 18:16 Shinrei



что Вам именно не понятно? Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847 proftpd66

Повідомлень: 291 З нами з: 22.12.16 Подякував: 45 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 гру, 2018 18:19 Shinrei написав: proftpd66 написав: Я не изучал сколько денег берет сам сервис p2p кредитовая. Я не изучал сколько денег берет сам сервис p2p кредитовая.

Финхаб берёт 10% с каждой заявки при выдаче займа, 1% за возврат денег со взявшего займ, 1% за вывод денег с инвестора, а также есть внушительные проценты за работу колекторов взымаемые в случае длительной просрочки.

Смысла вашего предложения я не понял. Пишите яснее.

Финхаб берёт 10% с каждой заявки при выдаче займа, 1% за возврат денег со взявшего займ, 1% за вывод денег с инвестора, а также есть внушительные проценты за работу колекторов взымаемые в случае длительной просрочки.Смысла вашего предложения я не понял. Пишите яснее.



Спасибо за инфу!



10% от суммы, это хорошо, НО а банки взимают чистые 60% годовых. За 6 месяцев 30%. Что Вам не понятного?



"оплата частыми" если есть, то на товары которые больше 40% своей стоимости или неликвид. Физикам "оплата частинами" не доступная. Предпринимательство (ФОП) и геморой самому себе открывать пока не хочется





ИЛИ если другие варианты кредитовая своих клиентов?? Спасибо за инфу!10% от суммы, это хорошо, НО а банки взимают чистые 60% годовых. За 6 месяцев 30%. Что Вам не понятного?"оплата частыми" если есть, то на товары которые больше 40% своей стоимости или неликвид. Физикам "оплата частинами" не доступная. Предпринимательство (ФОП) и геморой самому себе открывать пока не хочетсяесли другие варианты кредитовая своих клиентов?? Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847 proftpd66

Повідомлень: 291 З нами з: 22.12.16 Подякував: 45 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 гру, 2018 21:34 proftpd66 написав: просит 5%, ему никто не дает. Даю - я. просит 5%, ему никто не дает. Даю - я.

Если человек будет просить займ под 5% его данные просто не будут выставлены на платформе finhub или MO Cash, или вы о каком-то другом p2p сервисе?

proftpd66 написав: Но если он УЖЕ заплатил картой, то клиент адекватный и должен отдать долг. Но если он УЖЕ заплатил картой, то клиент адекватный и должен отдать долг.

Это всего лишь ваше предположение. Я вот не превый месяц на финхабе инвестирую, и уже могу привести 3 займа в которых человек внес один платёж после чего 2 месяца не платит.

proftpd66 написав: ИЛИ если другие варианты кредитовая своих клиентов?? ИЛИ если другие варианты кредитовая своих клиентов??

Наверно есть, работают же как-то МФО и ламбарды. Если человек будет просить займ под 5% его данные просто не будут выставлены на платформе finhub или MO Cash, или вы о каком-то другом p2p сервисе?Это всего лишь ваше предположение. Я вот не превый месяц на финхабе инвестирую, и уже могу привести 3 займа в которых человек внес один платёж после чего 2 месяца не платит.Наверно есть, работают же как-то МФО и ламбарды. Shinrei

Повідомлень: 31 З нами з: 23.07.18 Подякував: 18 раз. Подякували: 16 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 гру, 2018 21:38 Shinrei написав: proftpd66 написав: просит 5%, ему никто не дает. Даю - я. просит 5%, ему никто не дает. Даю - я.

Если человек будет просить займ под 5% его данные просто не будут выставлены на платформе finhub или MO Cash, или вы о каком-то другом p2p сервисе?

Если человек будет просить займ под 5% его данные просто не будут выставлены на платформе finhub или MO Cash, или вы о каком-то другом p2p сервисе?



Спасибо, я не знал. А если 10%, тоже?



Но если не сработает, то значит finhub отпадает.



Спасибо большое за информацию! Спасибо, я не знал. А если 10%, тоже?Но если не сработает, то значит finhub отпадает.Спасибо большое за информацию! Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847 proftpd66

Повідомлень: 291 З нами з: 22.12.16 Подякував: 45 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 58596061 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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