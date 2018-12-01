RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Залучення коштів
/
P2P кредитование

P2P кредитование
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:08

Shinrei
Основной посыл был в том что нехорошо когда заемщика об одном и том же кредите будут дергать несколько инвесторов и в добавок еще и коллекторы. Мол заемщики путаются и в добавок непрофессиональные действия инвесторов (угрозы и пр) и по итогу заемщики не платят. В общем съехали с темы. Сейчас мне это уже не интересно, а 2 мес назад было желание и возможность посудиться, но финхаб не дал информацию о заемщиках. Как то так!
vladimir____
 
Повідомлень: 15
З нами з: 12.12.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:54

Re: P2P кредитование

Считаю, что заемщиков необходимо "дергать" всеми возможными способами. Более опасной категории для вкладчиков нет. Нельзя брать в долг у кого то, не имея желания, или возможности отдать.
VASH
 
Повідомлень: 291
З нами з: 26.10.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:16

Статистика

Уже традиционно, 28 числа, я привожу немного статистики по платформе финхаб. Прошлые статистики можно найти по ссылкам:
август
сентябрь
октябрь
Этот раз разсмотрим такой параметр заявок как город проживания. На карте внизу показаны как краткосрочные так и долгосрочные займы (113 штук). Категории всё те же: Выплаченые и хорошие (показаны зелёным), непонятные (жёлтым), плохие (красным).
Зображення
Анализ карты показывает проблемы в Кировоградской и Волынской областях. В районах близких к АТО ситуация не хуже чем на остальной части Украины.
Баланс (-4506,23 грн) всё ещё отрицательный :evil:, однако по сравнению с прошлым месяцом наблюдется незначительное движение в положительную сторону.
Shinrei
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31
З нами з: 23.07.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:54

есть тема сисег:

есть объявление на проме или олх.

А если предложить клиенту в Январе-Апрель, тогда когда курс высокий кредит за покупку товара по p2p?

ВОЗМОЖНАЯ СХЕМА:
1) Клиент покупает с помощью "доставки ОЛХ". Забирает товар. Деньги присылаются мне на карту.
2) Клиент регистрируется на p2p сервисе, просит 5%, ему никто не дает. Даю - я. Я не изучал сколько денег берет сам сервис p2p кредитовая. НО если клиенту будет 5-20% годовых чистыми, то он будет рад как слон.

Моно, Альфа, Привет -- дают под 60% реальных годовых процентов.

Результат:
Быстрые продажи.

Риски:
Клиент может не отдать. Но если он УЖЕ заплатил картой, то клиент адекватный и должен отдать долг.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 291
З нами з: 22.12.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 16:35

  proftpd66 написав:Я не изучал сколько денег берет сам сервис p2p кредитовая.

Финхаб берёт 10% с каждой заявки при выдаче займа, 1% за возврат денег со взявшего займ, 1% за вывод денег с инвестора, а также есть внушительные проценты за работу колекторов взымаемые в случае длительной просрочки.
Смысла вашего предложения я не понял. Пишите яснее.

Появилась новая реклама финхаба в ютубе:

Видно человек ещё не разобрался в том, о чём говорит.
Shinrei
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31
З нами з: 23.07.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:16

Shinrei

что Вам именно не понятно?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 291
З нами з: 22.12.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:19

  Shinrei написав:
  proftpd66 написав:Я не изучал сколько денег берет сам сервис p2p кредитовая.

Финхаб берёт 10% с каждой заявки при выдаче займа, 1% за возврат денег со взявшего займ, 1% за вывод денег с инвестора, а также есть внушительные проценты за работу колекторов взымаемые в случае длительной просрочки.
Смысла вашего предложения я не понял. Пишите яснее.


Спасибо за инфу!

10% от суммы, это хорошо, НО а банки взимают чистые 60% годовых. За 6 месяцев 30%. Что Вам не понятного?

"оплата частыми" если есть, то на товары которые больше 40% своей стоимости или неликвид. Физикам "оплата частинами" не доступная. Предпринимательство (ФОП) и геморой самому себе открывать пока не хочется


ИЛИ если другие варианты кредитовая своих клиентов??
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 291
З нами з: 22.12.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:34

  proftpd66 написав:просит 5%, ему никто не дает. Даю - я.

Если человек будет просить займ под 5% его данные просто не будут выставлены на платформе finhub или MO Cash, или вы о каком-то другом p2p сервисе?
  proftpd66 написав:Но если он УЖЕ заплатил картой, то клиент адекватный и должен отдать долг.

Это всего лишь ваше предположение. Я вот не превый месяц на финхабе инвестирую, и уже могу привести 3 займа в которых человек внес один платёж после чего 2 месяца не платит.
  proftpd66 написав:ИЛИ если другие варианты кредитовая своих клиентов??

Наверно есть, работают же как-то МФО и ламбарды.
Shinrei
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31
З нами з: 23.07.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:38

  Shinrei написав:
  proftpd66 написав:просит 5%, ему никто не дает. Даю - я.

Если человек будет просить займ под 5% его данные просто не будут выставлены на платформе finhub или MO Cash, или вы о каком-то другом p2p сервисе?


Спасибо, я не знал. А если 10%, тоже?

Но если не сработает, то значит finhub отпадает.

Спасибо большое за информацию!
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 291
З нами з: 22.12.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 58596061
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: infocar2006 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15607)
01.12.2018 22:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.