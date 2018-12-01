P2P кредитование

Shinrei Основной посыл был в том что нехорошо когда заемщика об одном и том же кредите будут дергать несколько инвесторов и в добавок еще и коллекторы. Мол заемщики путаются и в добавок непрофессиональные действия инвесторов (угрозы и пр) и по итогу заемщики не платят. В общем съехали с темы. Сейчас мне это уже не интересно, а 2 мес назад было желание и возможность посудиться, но финхаб не дал информацию о заемщиках. Как то так!
Уже традиционно, 28 числа, я привожу немного статистики по платформе финхаб. Прошлые статистики можно найти по ссылкам: август сентябрь октябрь Этот раз разсмотрим такой параметр заявок как город проживания. На карте внизу показаны как краткосрочные так и долгосрочные займы (113 штук). Категории всё те же: Выплаченые и хорошие (показаны зелёным), непонятные (жёлтым), плохие (красным). Анализ карты показывает проблемы в Кировоградской и Волынской областях. В районах близких к АТО ситуация не хуже чем на остальной части Украины. Баланс (-4506,23 грн) всё ещё отрицательный , однако по сравнению с прошлым месяцом наблюдется незначительное движение в положительную сторону.
А если предложить клиенту в Январе-Апрель, тогда когда курс высокий кредит за покупку товара по p2p?
ВОЗМОЖНАЯ СХЕМА: 1) Клиент покупает с помощью "доставки ОЛХ". Забирает товар. Деньги присылаются мне на карту. 2) Клиент регистрируется на p2p сервисе, просит 5%, ему никто не дает. Даю - я. Я не изучал сколько денег берет сам сервис p2p кредитовая. НО если клиенту будет 5-20% годовых чистыми, то он будет рад как слон.
Моно, Альфа, Привет -- дают под 60% реальных годовых процентов.
Результат: Быстрые продажи.
Риски: Клиент может не отдать. Но если он УЖЕ заплатил картой, то клиент адекватный и должен отдать долг.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66 написав:Я не изучал сколько денег берет сам сервис p2p кредитовая.
Финхаб берёт 10% с каждой заявки при выдаче займа, 1% за возврат денег со взявшего займ, 1% за вывод денег с инвестора, а также есть внушительные проценты за работу колекторов взымаемые в случае длительной просрочки. Смысла вашего предложения я не понял. Пишите яснее.
Появилась новая реклама финхаба в ютубе:
Видно человек ещё не разобрался в том, о чём говорит.
proftpd66 написав:Я не изучал сколько денег берет сам сервис p2p кредитовая.
Финхаб берёт 10% с каждой заявки при выдаче займа, 1% за возврат денег со взявшего займ, 1% за вывод денег с инвестора, а также есть внушительные проценты за работу колекторов взымаемые в случае длительной просрочки. Смысла вашего предложения я не понял. Пишите яснее.
Спасибо за инфу!
10% от суммы, это хорошо, НО а банки взимают чистые 60% годовых. За 6 месяцев 30%. Что Вам не понятного?
"оплата частыми" если есть, то на товары которые больше 40% своей стоимости или неликвид. Физикам "оплата частинами" не доступная. Предпринимательство (ФОП) и геморой самому себе открывать пока не хочется
ИЛИ если другие варианты кредитовая своих клиентов??
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Тоже. В процент по займу должна входить коммиссия сервиса и прибыль инвестора с запасом на колекшн, если заёмщик не захочет возвращать. И это ещё и с учётом того, что прибыль инвестора должна покрывать расходы на инвестирование мошенникам, которые никогда ничего не возращают. 10% в принципе может быть, но не в Украине.