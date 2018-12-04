P2P кредитование

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:14
Механизмы защиты
А кто-то заключал договор займа? деньги в займ даёт ТОВ "ФІНХАБ"? Судя по их описанию договор с заёмщиками более серьёзный, с использованием ЕЦП в соответствии с ЗУ "Про електронну комерцію"
Додано: Вів 04 гру, 2018 19:23
однако..
СБУ після канторів пішла на ринок МФО?
+50грн !
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Додано: Вів 04 гру, 2018 20:27
Усього 1,5 місяці новині...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 04 гру, 2018 22:52
klug
Якщо представники FH є тут - гадаю їм є над чим задуматись (якщо хоча б дещиця, що писали тут дописувачі - правда)
+50грн !
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