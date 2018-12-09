P2P кредитование

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:14
Механизмы защиты
А кто-то заключал договор займа? деньги в займ даёт ТОВ "ФІНХАБ"? Судя по их описанию договор с заёмщиками более серьёзный, с использованием ЕЦП в соответствии с ЗУ "Про електронну комерцію"
Додано: Вів 04 гру, 2018 19:23
однако..
СБУ після канторів пішла на ринок МФО?
Додано: Вів 04 гру, 2018 20:27
Усього 1,5 місяці новині...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 04 гру, 2018 22:52
klug
Якщо представники FH є тут - гадаю їм є над чим задуматись (якщо хоча б дещиця, що писали тут дописувачі - правда)
Додано: Сер 05 гру, 2018 04:30
До чого ви ведете, що не варто економити на відкатах?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 05 гру, 2018 08:34
greenozon
Довольно странно, я знаю минимум троих людей которые взяли у Манивео деньги и не вернули и вслед за этим не последовало обращение в суд. Зачем компании рисовать фиктивные договора и терроризировать людей, а реальные задолженности игнорировать?
Додано: Сер 05 гру, 2018 13:53
вот какой залог популярен сейчас в поднебесной
Додано: Суб 08 гру, 2018 12:25
На дешборді зараз є одна вільна заявка
рейтинг правда не ахті, але хоть щось
реально вдається побачити 1, максимум 2 штуки за тиждень.
Значить іде хороший відбір (як мені видається)
побачимо.
Додано: Пон 10 гру, 2018 18:56
Сьогодні хтось швидко профінансував 2 заявки в яких були виплачені займи на фінхабі. В цьому контексті я б хотів нагадати дві речі:
1. Інвестування великої сумми створює ризик втрати великої сумми;
2. Наявність виплачених займів на фінхабі не гарантує подальших виплат боржником. Приклад тому завки № 25338,25693,34658, по яких відсутні виплати більше 2х місяців.
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