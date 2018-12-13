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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:42

Как без прямого перехода на сайт попасть на финхаб потенциальному заёмщику?
Пробовал по разным ключевым словам найти в поиске, но там другие микрозаймовые организации на первой странице.
Откуда приходят все клиенты? Как они вообще узнают о существовании такого сервиса?
(средняя посещаемость сайта за прошлый месяц 43к уникальных пользователей)

Судя по открытым статикам 47% всех посетителей приходят по прямым ссылкам, и тут мне не понятно становится: Часть от всех посетителей это те, кто дают в займ, они само собой приходят по прямым ссылкам; а остальная часть, думаю, что заемщики. Но тогда почему по прямой ссылке? т.е. это те, кто уже брали в долг тут раньше? Finhub живет за счет тех, кто берет регулярные займы что ли?
mr-v_baturin
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:52

  greenozon написав:На дешборді зараз є одна вільна заявка
рейтинг правда не ахті, але хоть щось :)
реально вдається побачити 1, максимум 2 штуки за тиждень.
Значить іде хороший відбір (як мені видається)

Вот сейчас висит 1 заявка с рейтингом B. Довольно долго висит: за последний час-полтора в неё инвестировали всего 500, и остаётся ещё 3700/10000. Я чего-то не понимаю или почему же инвесторы не спешат вливать деньги?
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chel_v_valenkah
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:11

Re: P2P кредитование

  chel_v_valenkah написав:Я чего-то не понимаю или почему же инвесторы не спешат вливать деньги?


Тому що досі немає засобу дізнатись проце автоматом!!!

треба блін вручну заходити і клацати, а обіцяли вже давним давно доробити
авто-підписчик-нотифікатор нових заявок

2) вже дві підряд заявки вернулись - "заемщик не оформил ..."
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:12

Re: P2P кредитование

  mr-v_baturin написав:Откуда приходят все клиенты? Как они вообще узнают о существовании такого сервиса?



http://prntscr.com/lum510

кращого не придумаєш :)
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:52

% годовых

Ммм, объясните мне, если кто может, что значит эта колонка "доходность" на финхабе и как её использовать в реальной жизни? Немного поиграв с уравнениями, я себе накидал формулу по вычислению "% годовых" (как на обычных депозитах), но вот думаю: может, я просто не въезжаю и эта самая доходность имеет какой-то сакральный смысл и/или важнее для инвестора?
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chel_v_valenkah
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:48

  chel_v_valenkah написав:Я чего-то не понимаю или почему же инвесторы не спешат вливать деньги?

Спешка нужна только при ловле блох. Я вот все займы, в которые вкладываю 500 грн. и более просчитываю. Тот займ, который долго висел, был плохим и видимо это увидел не только я. Вообще говоря, раз не все займы приносят прибыль, то незачем и во все вкладывать. То что на финхабе финансируется всё подряд это какая-то аномалия.
  greenozon написав:кращого не придумаєш

Мова йшла про тих, хто бере займ.
Shinrei
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:56

Re: P2P кредитование

  chel_v_valenkah написав:эта самая доходность имеет какой-то сакральный смысл и/или важнее для инвестора?

Эта доходность имеет рекламный смысл - замануха, в реальной жизни инвесторы не используют эти цифры никак. Если надо могу привести формулу как она вычисляется.
Shinrei
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  #<1 ... 60616263
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